Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

Кито — столица ⭐️ Эквадора — очень красивый город 🏙️, со своей уникальной атмосферой, интересными историческими достопримечательностями 🏛️ и множеством развлечений.

Здесь можно увидеть знаменитую Базилику-дель-Вото-Насьональ, подняться на смотровую площадку к «Танцующей Мадонне», прокатиться мимо разноцветных (и да, не совсем благополучных) кварталов, прогуляться 👣 по улицам исторического центра Кито, заходя в старинные католические храмы, где находятся оригинальные произведения искусства…

А после взять и поехать к Центру Мира, туда, где нулевой меридиан пересекается с экватором, узнать, где находится «настоящий» Центр, а где — «коммерческий», прокатиться на фуникулере teleferico над городом, а затем завершить культурную программу посиделками в национальном ресторане.