Любовь К. проводит ещё 5 экскурсий

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Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито
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Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито
Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито
Кито — столица ⭐️ Эквадора — очень красивый город 🏙️, со своей уникальной атмосферой, интересными историческими достопримечательностями 🏛️ и множеством развлечений.
Здесь можно увидеть знаменитую Базилику-дель-Вото-Насьональ, подняться на смотровую площадку к «Танцующей Мадонне», прокатиться мимо разноцветных (и да, не совсем благополучных) кварталов, прогуляться 👣 по улицам исторического центра Кито, заходя в старинные католические храмы, где находятся оригинальные произведения искусства…
А после взять и поехать к Центру Мира, туда, где нулевой меридиан пересекается с экватором, узнать, где находится «настоящий» Центр, а где — «коммерческий», прокатиться на фуникулере teleferico над городом, а затем завершить культурную программу посиделками в национальном ресторане.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито
Эквадор: Обзорная экскурсия по Кито

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Любовь К.
Любовь К.
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