Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

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Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене

Любовь К.
Любовь К. – Гид из Картахены-де-Индиаса
Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене
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Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене
Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене
Самый туристический и, без преувеличения сказать, самый красивый город 🏙️ Колумбии — это, конечно же, Картахена. Именно сюда причаливают круизные суда со всего мира, чтобы прикоснуться к удивительной и героической истории 📖 города, несколько веков подряд удерживающего оборону от пиратов Карибского моря 🌊 историческому центру Картахены можно гулять 👣 часами: пешком или на карете осматривать колониальные здания, каждое из которых является своеобразным произведением искусства. Так считаем не только мы, но и организация ЮНЕСКО, которая полностью внесла «город за стеной» (ciudad amurallada), как иногда называют старую Картахену, в Список всемирного наследия человечества.
Над Картахеной возвышается холм, где с XVI века стоит старинный католический монастырь Конвенто-де-Ла-Попа. Отсюда можно посмотреть на город с высоты птичьего полета и узнать больше о его религиозной истории. Прикоснуться же к военным событиям многовековой давности можно во время экскурсии 🧭 по крепости Сан-Фелипе — главной оборонной цитадели средневековой Латинской Америки.
При желании после основной части обзорной экскурсии мы можем отправиться в фешенебельный район Бокагранде, пройтись по магазинам или прокатиться по Картахене в карете.
Начало и место завершения
🚩 Cartagena
Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене
Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене
Колумбия: Обзорная экскурсия по Картахене

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Любовь К.
Любовь К.
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