Любовь К. проводит ещё 6 экскурсий

Самый туристический и, без преувеличения сказать, самый красивый город 🏙️ Колумбии — это, конечно же, Картахена. Именно сюда причаливают круизные суда со всего мира, чтобы прикоснуться к удивительной и героической истории 📖 города, несколько веков подряд удерживающего оборону от пиратов Карибского моря 🌊 историческому центру Картахены можно гулять 👣 часами: пешком или на карете осматривать колониальные здания, каждое из которых является своеобразным произведением искусства. Так считаем не только мы, но и организация ЮНЕСКО, которая полностью внесла «город за стеной» (ciudad amurallada), как иногда называют старую Картахену, в Список всемирного наследия человечества.

Над Картахеной возвышается холм, где с XVI века стоит старинный католический монастырь Конвенто-де-Ла-Попа. Отсюда можно посмотреть на город с высоты птичьего полета и узнать больше о его религиозной истории. Прикоснуться же к военным событиям многовековой давности можно во время экскурсии 🧭 по крепости Сан-Фелипе — главной оборонной цитадели средневековой Латинской Америки.

При желании после основной части обзорной экскурсии мы можем отправиться в фешенебельный район Бокагранде, пройтись по магазинам или прокатиться по Картахене в карете.