Полезная информация о Кибдо

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Местное время в Кибдо
14:4110
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаКибдо
По-английскиQuibdo
Столица регионаКибдо является столицей региона
Население города75 104 чел.
АэропортКибдо UIB
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота32 м. от уровня моря

Где находится Кибдо на карте

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Кибдо

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