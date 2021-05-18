Полезная информация о Кибдо
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Местное время в Кибдо
14:4110
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Кибдо
|По-английски
|Quibdo
|Столица региона
|Кибдо является столицей региона
|Население города
|75 104 чел.
|Аэропорт
|Кибдо UIB
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|32 м. от уровня моря
Где находится Кибдо на карте
Кибдо