Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Обзорный тур по Боготе

Гид S.
Гид S. – Гид из Медельина
Обзорный тур по Боготе
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Обзорный тур по Боготе
Знакомство со столицей ⭐️ Колумбии мы начнем с исторического центра. Прогуляемся по колоритному району города — Ля Канделярия. Увидим президентский дворец, на площади Боливара покормим, уже ставших местной достопримечательностью 🏛️, голубей.
Восхитимся огромной экспозицией самого большого Музея Золота в мире и познакомимся с галереей Ботеро, где помимо работ маэстро представлены шедевры художников с мировой известностью: Дали, Эль Греко и Шагала.
После знакомства с исторической частью города поднимемся на гору Монсеррат, где находится церковь ⛪ Мадонны Монсеррат и откуда открывается великолепная панорама на город 🏙️
Начало и место завершения
🚩 Medellin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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