Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство со столицей ⭐️ Колумбии мы начнем с исторического центра. Прогуляемся по колоритному району города — Ля Канделярия. Увидим президентский дворец, на площади Боливара покормим, уже ставших местной достопримечательностью 🏛️, голубей.

Восхитимся огромной экспозицией самого большого Музея Золота в мире и познакомимся с галереей Ботеро, где помимо работ маэстро представлены шедевры художников с мировой известностью: Дали, Эль Греко и Шагала.

После знакомства с исторической частью города поднимемся на гору Монсеррат, где находится церковь ⛪ Мадонны Монсеррат и откуда открывается великолепная панорама на город 🏙️