Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Очерование колониальной Картахены

Гид S.
Гид S. – Гид из Медельина
Очерование колониальной Картахены
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $214 за человека

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Очерование колониальной Картахены
Очерование колониальной Картахены
Ваше знакомство с Кратахеной начнется с посещения крепости Сан-Фелипе, которая являлась основным оборонительным укреплением испанских колонизаторов от пиратов. Затем мы посетим старинные религиозные центры города: монастырь Сан-Педро и церковь ⛪ Ла Попа, а также обзорную площадку с великолепным видом на Картахену.
Продолжим знакомство города в его центральной части. Прогуляемся по старинным улочкам Картахены, окруженные со всех сторон живописными цветными домами, поднимемся на старинную крепостную стену.
По желанию гостей, можем продолжить знакомство с городом в его современной части, посетить ювелирные магазины с знаменитыми колумбийскими изумрудами или отдохнуть на пляже.
Начало и место завершения
🚩 Medellin

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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