Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Ваше знакомство с Кратахеной начнется с посещения крепости Сан-Фелипе, которая являлась основным оборонительным укреплением испанских колонизаторов от пиратов. Затем мы посетим старинные религиозные центры города: монастырь Сан-Педро и церковь ⛪ Ла Попа, а также обзорную площадку с великолепным видом на Картахену.

Продолжим знакомство города в его центральной части. Прогуляемся по старинным улочкам Картахены, окруженные со всех сторон живописными цветными домами, поднимемся на старинную крепостную стену.

По желанию гостей, можем продолжить знакомство с городом в его современной части, посетить ювелирные магазины с знаменитыми колумбийскими изумрудами или отдохнуть на пляже.