Полезная информация о Планета-Риках
Что нужно знать о Планета-Риках: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Планета-Риках
15:4736
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Планета-Рики
|По-английски
|Planeta Rica
|Население города
|37 297 чел.
|Аэропорт
|Планета-Рико PLC (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|88 м. от уровня моря