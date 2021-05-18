Всё о Планета-Риках

Полезная информация о Планета-Риках

Что нужно знать о Планета-Риках: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Планета-Риках
15:4736
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаПланета-Рики
По-английскиPlaneta Rica
Население города37 297 чел.
АэропортПланета-Рико PLC (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота88 м. от уровня моря

Где находятся Планета-Рики на карте