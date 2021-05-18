Полезная информация о Попаяне

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Местное время в Попаяне
15:4742
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаПопаян
По-английскиPopayan
Столица регионаПопаян является столицей региона
Население города258 653 чел.
АэропортМахангара PPN
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота1 725 м. от уровня моря

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Попаян

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