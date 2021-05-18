Полезная информация о Попаяне
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Местное время в Попаяне
15:4742
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Попаян
|По-английски
|Popayan
|Столица региона
|Попаян является столицей региона
|Население города
|258 653 чел.
|Аэропорт
|Махангара PPN
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|1 725 м. от уровня моря
Где находится Попаян на карте
Попаян