Полезная информация о Синселехо
Что нужно знать о Синселехо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Синселехо
20:4900
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Синселехо
|По-английски
|Sincelejo
|Столица региона
|Синселехо является столицей региона
|Население города
|261 187 чел.
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|211 м. от уровня моря