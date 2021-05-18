Полезная информация о Вальедупаре
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Местное время в Вальедупаре
15:4748
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Вальедупар
|По-английски
|Valledupar
|Столица региона
|Вальедупар является столицей региона
|Население города
|308 237 чел.
|Аэропорт
|Вальедупар VUP
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|165 м. от уровня моря
Где находится Вальедупар на карте
Вальедупар