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Полезная информация о Вальедупаре

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Местное время в Вальедупаре
15:4748
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаВальедупар
По-английскиValledupar
Столица регионаВальедупар является столицей региона
Население города308 237 чел.
АэропортВальедупар VUP
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота165 м. от уровня моря

Где находится Вальедупар на карте

Вальедупар фото города
Вальедупар

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