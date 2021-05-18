Полезная информация о Вильявисенсио
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Местное время в Вильявисенсио
15:4754
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Вильявисенсио
|По-английски
|Villavicencio
|Столица региона
|Вильявисенсио является столицей региона
|Население города
|321 717 чел.
|Аэропорт
|Вильявисенсио VVC
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|441 м. от уровня моря
Где находится Вильявисенсио на карте
Вильявисенсио