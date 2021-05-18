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Полезная информация о Вильявисенсио

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Местное время в Вильявисенсио
15:4754
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаВильявисенсио
По-английскиVillavicencio
Столица регионаВильявисенсио является столицей региона
Население города321 717 чел.
АэропортВильявисенсио VVC
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота441 м. от уровня моря

Где находится Вильявисенсио на карте

Вильявисенсио фото города
Вильявисенсио

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