Полезная информация о Йопале
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Местное время в Йопале
14:4129
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇴 Колумбия
|Название города
|Йопаль
|По-английски
|Yopal
|Столица региона
|Йопаль является столицей региона
|Население города
|61 029 чел.
|Аэропорт
|Эль-Йопал EYP
|Часовой пояс
|America/Bogota
|Средняя высота
|338 м. от уровня моря
Где находится Йопаль на карте
Йопаль