Полезная информация о Йопале

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Местное время в Йопале
14:4129
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇴 Колумбия
Название городаЙопаль
По-английскиYopal
Столица регионаЙопаль является столицей региона
Население города61 029 чел.
АэропортЭль-Йопал EYP
Часовой поясAmerica/Bogota
Средняя высота338 м. от уровня моря

Где находится Йопаль на карте

Йопаль фото города
Йопаль

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