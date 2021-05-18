Всё о Морони

Полезная информация о Морони

Что нужно знать о Морони: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Принц Саид, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Морони
23:4806
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКоморы
Название городаМорони
По-английскиMoroni
Это столицаМорони является столицей Комор
Население города42 872 чел.
АэропортыПринц Саид HAH, Iconi YVA
Часовой поясIndian/Comoro
Средняя высота27 м. от уровня моря

Где находится Морони на карте

Морони фото города
Морони

Когда лучше лететь в Морони

Расписание авиа-рейсов