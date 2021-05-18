Полезная информация о Морони
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Местное время в Морони
23:4806
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Коморы
|Название города
|Морони
|По-английски
|Moroni
|Это столица
|Морони является столицей Комор
|Население города
|42 872 чел.
|Аэропорты
|Принц Саид HAH, Iconi YVA
|Часовой пояс
|Indian/Comoro
|Средняя высота
|27 м. от уровня моря
Где находится Морони на карте
Морони