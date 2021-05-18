Полезная информация о Браззавиле
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Местное время в Браззавиле
20:4135
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Конго
|Название города
|Браззавиль
|По-английски
|Brazzaville
|Это столица
|Браззавиль является столицей Конго
|Население города
|1 284 609 чел.
|Аэропорт
|Майя-Майя BZV
|Часовой пояс
|Africa/Brazzaville
|Средняя высота
|284 м. от уровня моря
Где находится Браззавиль на карте
Браззавиль
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