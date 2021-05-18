Всё о Браззавиле

Полезная информация о Браззавиле

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Местное время в Браззавиле
20:4135
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКонго
Название городаБраззавиль
По-английскиBrazzaville
Это столицаБраззавиль является столицей Конго
Население города1 284 609 чел.
АэропортМайя-Майя BZV
Часовой поясAfrica/Brazzaville
Средняя высота284 м. от уровня моря

Где находится Браззавиль на карте

Браззавиль фото города
Браззавиль

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