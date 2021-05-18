Полезная информация об Импфондо
Что нужно знать об Импфондо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Импфондо
19:1235
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Конго
|Название города
|Импфондо
|По-английски
|Impfondo
|Столица региона
|Импфондо является столицей региона
|Население города
|20 859 чел.
|Аэропорт
|Импфондо ION (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Brazzaville
|Средняя высота
|323 м. от уровня моря