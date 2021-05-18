Всё об Импфондо

Полезная информация об Импфондо

Что нужно знать об Импфондо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Импфондо
19:1235
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКонго
Название городаИмпфондо
По-английскиImpfondo
Столица регионаИмпфондо является столицей региона
Население города20 859 чел.
АэропортИмпфондо ION (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Brazzaville
Средняя высота323 м. от уровня моря

Где находится Импфондо на карте