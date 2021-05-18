Всё об Овандо

Полезная информация об Овандо

Что нужно знать об Овандо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Овандо
20:4141
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКонго
Название городаОвандо
По-английскиOwando
Столица регионаОвандо является столицей региона
Население города23 952 чел.
АэропортOwando FTX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Brazzaville
Средняя высота355 м. от уровня моря

Где находится Овандо на карте