Полезная информация об Овандо
Что нужно знать об Овандо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Овандо
20:4141
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Конго
|Название города
|Овандо
|По-английски
|Owando
|Столица региона
|Овандо является столицей региона
|Население города
|23 952 чел.
|Аэропорт
|Owando FTX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Brazzaville
|Средняя высота
|355 м. от уровня моря