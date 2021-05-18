Всё о Пуэнт-Нуаре

Полезная информация о Пуэнт-Нуаре

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Местное время в Пуэнт-Нуаре
19:1252
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКонго
Название городаПуэнт-Нуар
По-английскиPointe-Noire
Столица регионаПуэнт-Нуар является столицей региона
Население города659 084 чел.
АэропортПуант-Нуар PNR
Часовой поясAfrica/Brazzaville
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Пуэнт-Нуар на карте

Пуэнт-Нуар фото города
Пуэнт-Нуар

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