Полезная информация о Пуэнт-Нуаре
Что нужно знать о Пуэнт-Нуаре: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Пуант-Нуар, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пуэнт-Нуаре
19:1252
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Конго
|Название города
|Пуэнт-Нуар
|По-английски
|Pointe-Noire
|Столица региона
|Пуэнт-Нуар является столицей региона
|Население города
|659 084 чел.
|Аэропорт
|Пуант-Нуар PNR
|Часовой пояс
|Africa/Brazzaville
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Пуэнт-Нуар на карте
Пуэнт-Нуар