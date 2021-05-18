Всё о Приштине

Полезная информация о Приштине

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Местное время в Приштине
22:4811
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇽🇰 Косово
Название городаПриштина
По-английскиPristina
Это столицаПриштина является столицей Косово
Население города550 000 чел.
АэропортПриштина PRN
Часовой поясEurope/Belgrade
Средняя высота597 м. от уровня моря

Где находится Приштина на карте

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Приштина

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