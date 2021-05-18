Полезная информация о Приштине
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Местное время в Приштине
22:4811
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇽🇰 Косово
|Название города
|Приштина
|По-английски
|Pristina
|Это столица
|Приштина является столицей Косово
|Население города
|550 000 чел.
|Аэропорт
|Приштина PRN
|Часовой пояс
|Europe/Belgrade
|Средняя высота
|597 м. от уровня моря
Где находится Приштина на карте
Приштина
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