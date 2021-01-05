Как добраться до Приштины на самолёте
В Приштине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pristina International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Приштины
- Приштина PRNPristina International Airport
Самые дешёвые билеты в Приштину из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.01.2021
|из 🇩🇪Меммингена
|1 813
|2ч
|01.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|2 271
|2ч 10м
|18.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|2 396
|12ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|3 071
|27ч (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇸🇪Мальмё
|3 361
|23ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 487
|30ч 50м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇮🇪Дублина
|3 542
|34ч 25м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|3 779
|17ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|4 093
|44ч 55м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|4 217
|1ч 45м
|25.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|4 676
|36ч 30м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|5 452
|51ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|5 452
|48ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|6 215
|30ч 40м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇨🇭Женевы
|6 267
|20ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|6 459
|36ч 50м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|6 539
|41ч 50м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|6 553
|9ч 15м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|6 721
|37ч (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|6 816
|26ч 30м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|7 115
|8ч 55м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|7 891
|38ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|8 103
|8ч 45м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|8 320
|48ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|8 354
|26ч 25м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|8 628
|28ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|9 059
|32ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|9 824
|21ч 10м (⇵1)
|01.08.2021
|из 🇩🇪Мюнхена
|9 831
|35ч 15м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|10 916
|30ч 35м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇭🇷Загреба
|11 041
|39ч 10м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|11 080
|44ч 35м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|12 291
|38ч 35м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|12 629
|47ч 20м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|13 694
|36ч 5м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇸Белграда
|13 902
|6ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇸🇮Любляны
|16 615
|22ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|28 233
|29ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|29 360
|35ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|30 359
|46ч 10м (⇵2)
|30.01.2021
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|32 822
|54ч 1м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Даммама
|33 694
|33ч 45м (⇵2)
|27.11.2020
|из 🇺🇸Далласа
|34 252
|44ч (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇳🇦Виндхука
|41 342
|36ч 55м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|44 535
|41ч 50м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇺🇸Детройт
|58 111
|33ч 44м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇺🇸Флинта
|76 764
|38ч 2м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Приштины
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Приштины, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Нью-Йорк, София, Торонто и Цюрих
- 15.10.202001.11.2020
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