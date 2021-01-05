Летим в Приштину

Как добраться до Приштины на самолёте

В Приштине 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Pristina International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Приштины

  1. Приштина PRN
    Pristina International Airport

Самые дешёвые билеты в Приштину из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.01.2021из 🇩🇪Меммингена1 813
01.11.2020из 🇨🇭Базеля2 2712ч 10м
18.12.2020из 🇦🇹Вены2 39612ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇺🇦Киева3 07127ч (⇵1)
01.01.2021из 🇸🇪Мальмё3 36123ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇵🇱Варшавы3 48730ч 50м (⇵2)
07.01.2021из 🇮🇪Дублина3 54234ч 25м (⇵2)
20.11.2020из 🇭🇺Будапешта3 77917ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇩🇪Берлина4 09344ч 55м (⇵2)
22.12.2020из 🇹🇷Стамбула4 2171ч 45м
25.10.2020из 🇸🇪Стокгольм4 67636ч 30м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа5 45251ч 50м (⇵2)
08.11.2020из 🇪🇪Таллина5 45248ч 50м (⇵2)
29.10.2020из 🇮🇹Рима6 21530ч 40м (⇵2)
12.11.2020из 🇨🇭Женевы6 26720ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇦🇱Тираны6 45936ч 50м (⇵2)
12.11.2020из 🇫🇷Нанта6 53941ч 50м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга6 5539ч 15м (⇵1)
27.10.2020из 🇫🇷Парижа6 72137ч (⇵2)
23.12.2020из 🇩🇰Копенгагена6 81626ч 30м (⇵2)
17.10.2020из 🇩🇪Штутгарта7 1158ч 55м (⇵1)
03.11.2020из 🇸🇪Гётеборга7 89138ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇨🇭Цюриха8 1038ч 45м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Москвы8 32048ч (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇧Лондона8 35426ч 25м (⇵2)
31.12.2020из 🇫🇮Хельсинки8 62828ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇲🇦Касабланки9 05932ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Кёльна9 82421ч 10м (⇵1)
01.08.2021из 🇩🇪Мюнхена9 83135ч 15м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону10 91630ч 35м (⇵2)
24.12.2020из 🇭🇷Загреба11 04139ч 10м (⇵2)
17.10.2020из 🇳🇱Эйндховена11 08044ч 35м (⇵2)
18.12.2020из 🇩🇪Ганновера12 29138ч 35м (⇵2)
16.10.2020из 🇧🇾Минска12 62947ч 20м (⇵2)
21.10.2020из 🇮🇸Рейкьявика13 69436ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇸Белграда13 9026ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇸🇮Любляны16 61522ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)28 23329ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇪Шарджи29 36035ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇦🇪Дубая30 35946ч 10м (⇵2)
30.01.2021из 🇺🇸Джэксонвилла32 82254ч 1м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇦Даммама33 69433ч 45м (⇵2)
27.11.2020из 🇺🇸Далласа34 25244ч (⇵2)
15.11.2020из 🇳🇦Виндхука41 34236ч 55м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇦Торонто44 53541ч 50м (⇵2)
19.12.2020из 🇺🇸Детройт58 11133ч 44м (⇵2)
19.12.2020из 🇺🇸Флинта76 76438ч 2м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Приштины, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Нью-Йорк, София, Торонто и Цюрих

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Приштины