Всё об Алахуэле

Полезная информация об Алахуэле

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Местное время в Алахуэле
19:4912
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇷 Коста-Рика
Название городаАлахуэла
По-английскиAlajuela
Столица регионаАлахуэла является столицей региона
Население города47 494 чел.
Часовой поясAmerica/Costa_Rica
Средняя высота954 м. от уровня моря

Где находится Алахуэла на карте

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