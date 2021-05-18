Полезная информация об Алахуэле
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Местное время в Алахуэле
19:4912
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇷 Коста-Рика
|Название города
|Алахуэла
|По-английски
|Alajuela
|Столица региона
|Алахуэла является столицей региона
|Население города
|47 494 чел.
|Часовой пояс
|America/Costa_Rica
|Средняя высота
|954 м. от уровня моря