Полезная информация о Коста-Рике
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Флаг Коста-Рики
|Название
|Коста-Рика
|Эмодзи флаг
|🇨🇷
|Полное название
|Республика Коста-Рика
|По-английски
|Costa Rica
|Столица
|Сан-Хосе
|Города
|Список городов
|Валюта
|Костариканский колон
|Площадь
|51 100 км²
|Население
|4 890 379 чел.
|Телефонный код
|+506
|Код ISO
|CR
|Основной домен
|.CR
|Соседние страны
|🇳🇮 Никарагуа🇵🇦 Панама
Где находится Коста-Рика на карте
Коста-Рика