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Полезная информация о Коста-Рике

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Флаг Коста-Рики
Флаг Коста-Рики
НазваниеКоста-Рика
Эмодзи флаг🇨🇷
Полное названиеРеспублика Коста-Рика
По-английскиCosta Rica
СтолицаСан-Хосе
ГородаСписок городов
ВалютаКостариканский колон
Площадь51 100 км²
Население4 890 379 чел.
Телефонный код+506
Код ISOCR
Основной домен.CR
Соседние страны🇳🇮 Никарагуа🇵🇦 Панама

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