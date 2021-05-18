Полезная информация о Картаго

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Местное время в Картаго
19:4923
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇷 Коста-Рика
Название городаКартаго
По-английскиCartago
Столица регионаКартаго является столицей региона
Население города26 594 чел.
Часовой поясAmerica/Costa_Rica
Средняя высота1 440 м. от уровня моря

Где находится Картаго на карте

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