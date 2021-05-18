Всё о Пуэрто-Лимоне

Полезная информация о Пуэрто-Лимоне

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Местное время в Пуэрто-Лимоне
12:1304
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇷 Коста-Рика
Название городаПуэрто-Лимон
По-английскиLimon
Столица регионаПуэрто-Лимон является столицей региона
Население города63 081 чел.
АэропортЛимон LIO
Часовой поясAmerica/Costa_Rica
Средняя высота29 м. от уровня моря

Где находится Пуэрто-Лимон на карте

Пуэрто-Лимон фото города
Пуэрто-Лимон

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