Полезная информация о Пуэрто-Лимоне
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Местное время в Пуэрто-Лимоне
12:1304
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇷 Коста-Рика
|Название города
|Пуэрто-Лимон
|По-английски
|Limon
|Столица региона
|Пуэрто-Лимон является столицей региона
|Население города
|63 081 чел.
|Аэропорт
|Лимон LIO
|Часовой пояс
|America/Costa_Rica
|Средняя высота
|29 м. от уровня моря
Где находится Пуэрто-Лимон на карте
Пуэрто-Лимон