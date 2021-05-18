Полезная информация о Пунтаренасе
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Местное время в Пунтаренасе
19:4935
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇷 Коста-Рика
|Название города
|Пунтаренас
|По-английски
|Puntarenas
|Столица региона
|Пунтаренас является столицей региона
|Население города
|35 650 чел.
|Часовой пояс
|America/Costa_Rica
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря