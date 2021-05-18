Всё о Пунтаренасе

Полезная информация о Пунтаренасе

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Местное время в Пунтаренасе
19:4935
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇷 Коста-Рика
Название городаПунтаренас
По-английскиPuntarenas
Столица регионаПунтаренас является столицей региона
Население города35 650 чел.
Часовой поясAmerica/Costa_Rica
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Пунтаренас на карте

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