Всё об Абиджане

Полезная информация об Абиджане

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Местное время в Абиджане
19:4147
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаКот д'Ивуар
Название городаАбиджан
По-английскиAbidjan
Столица регионаАбиджан является столицей региона
Население города3 677 115 чел.
АэропортФеликс Боини ABJ
Часовой поясAfrica/Abidjan
Средняя высота76 м. от уровня моря

Где находится Абиджан на карте

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Абиджан

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