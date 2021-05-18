Полезная информация об Абиджане
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Местное время в Абиджане
19:4147
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Кот д'Ивуар
|Название города
|Абиджан
|По-английски
|Abidjan
|Столица региона
|Абиджан является столицей региона
|Население города
|3 677 115 чел.
|Аэропорт
|Феликс Боини ABJ
|Часовой пояс
|Africa/Abidjan
|Средняя высота
|76 м. от уровня моря
Где находится Абиджан на карте
Абиджан