Всё об Артемисе

Полезная информация об Артемисе

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Местное время в Артемисе
21:4947
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаАртемиса
По-английскиArtemisa
Столица регионаАртемиса является столицей региона
Население города68 073 чел.
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота54 м. от уровня моря

Где находится Артемиса на карте

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