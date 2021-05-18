Полезная информация об Артемисе
Что нужно знать об Артемисе: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Артемисе
21:4947
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Артемиса
|По-английски
|Artemisa
|Столица региона
|Артемиса является столицей региона
|Население города
|68 073 чел.
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|54 м. от уровня моря