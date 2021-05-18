Всё о Баямо

Полезная информация о Баямо

Что нужно знать о Баямо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баямо
15:4216
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаБаямо
По-английскиBayamo
Столица регионаБаямо является столицей региона
Население города192 632 чел.
АэропортC.M. de Cespedes BYM (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота58 м. от уровня моря

Где находится Баямо на карте