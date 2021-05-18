Полезная информация о Баямо
Что нужно знать о Баямо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Баямо
15:4216
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Баямо
|По-английски
|Bayamo
|Столица региона
|Баямо является столицей региона
|Население города
|192 632 чел.
|Аэропорт
|C.M. de Cespedes BYM (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|58 м. от уровня моря