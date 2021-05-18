Полезная информация о Гуантанамо
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Местное время в Гуантанамо
14:1339
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Гуантанамо
|По-английски
|Guantanamo
|Столица региона
|Гуантанамо является столицей региона
|Население города
|272 801 чел.
|Аэропорт
|Гуантанамо GAO
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|56 м. от уровня моря
Где находится Гуантанамо на карте
Гуантанамо