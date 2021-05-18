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Полезная информация о Гуантанамо

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Местное время в Гуантанамо
14:1339
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаГуантанамо
По-английскиGuantanamo
Столица регионаГуантанамо является столицей региона
Население города272 801 чел.
АэропортГуантанамо GAO
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота56 м. от уровня моря

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