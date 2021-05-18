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Полезная информация о Камагуэй

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Местное время в Камагуэй
14:1345
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаКамагуэй
По-английскиCamaguey
Столица регионаКамагуэй является столицей региона
Население города347 562 чел.
АэропортИгн-Аграмонте CMW
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота102 м. от уровня моря

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