Полезная информация о Лас-Тунасе
Что нужно знать о Лас-Тунасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лас-Тунасе
16:4847
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Лас-Тунас
|По-английски
|Las Tunas
|Столица региона
|Лас-Тунас является столицей региона
|Население города
|203 684 чел.
|Аэропорт
|Лас-Тунас VTU (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|91 м. от уровня моря