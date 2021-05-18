Всё о Лас-Тунасе

Полезная информация о Лас-Тунасе

Что нужно знать о Лас-Тунасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Лас-Тунасе
16:4847
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаЛас-Тунас
По-английскиLas Tunas
Столица регионаЛас-Тунас является столицей региона
Население города203 684 чел.
АэропортЛас-Тунас VTU (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота91 м. от уровня моря

Где находится Лас-Тунас на карте