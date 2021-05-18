Всё о Матанзасе

Полезная информация о Матанзасе

Что нужно знать о Матанзасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Матанзасе
15:4228
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаМатанзас
По-английскиMatanzas
Столица регионаМатанзас является столицей региона
Население города146 733 чел.
АэропортKawama VRO (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Матанзас на карте