Полезная информация о Матанзасе
Что нужно знать о Матанзасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Матанзасе
15:4228
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Матанзас
|По-английски
|Matanzas
|Столица региона
|Матанзас является столицей региона
|Население города
|146 733 чел.
|Аэропорт
|Kawama VRO (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря