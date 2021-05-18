Всё о Нуэва-Хероне

Полезная информация о Нуэва-Хероне

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Местное время в Нуэва-Хероне
16:4853
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаНуэва-Херона
По-английскиNueva Gerona
Столица регионаНуэва-Херона является столицей региона
Население города20 264 чел.
АэропортНуэва-Херона GER
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Нуэва-Херона на карте

Нуэва-Херона фото города
Нуэва-Херона

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