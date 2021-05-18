Полезная информация о Нуэва-Хероне
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Местное время в Нуэва-Хероне
16:4853
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Нуэва-Херона
|По-английски
|Nueva Gerona
|Столица региона
|Нуэва-Херона является столицей региона
|Население города
|20 264 чел.
|Аэропорт
|Нуэва-Херона GER
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Нуэва-Херона на карте
Нуэва-Херона