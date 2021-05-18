Всё о Пинар-дель-Рио

Полезная информация о Пинар-дель-Рио

Что нужно знать о Пинар-дель-Рио: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пинар-дель-Рио
21:5005
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаПинар-дель-Рио
По-английскиPinar del Rio
Столица регионаПинар-дель-Рио является столицей региона
Население города186 990 чел.
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота55 м. от уровня моря

Где находится Пинар-дель-Рио на карте

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