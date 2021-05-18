Полезная информация о Пинар-дель-Рио
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Местное время в Пинар-дель-Рио
21:5005
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Пинар-дель-Рио
|По-английски
|Pinar del Rio
|Столица региона
|Пинар-дель-Рио является столицей региона
|Население города
|186 990 чел.
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|55 м. от уровня моря