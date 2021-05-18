Полезная информация о Сантьяго-де-Кубе
Что нужно знать о Сантьяго-де-Кубе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантьяго-де-Кубе
21:5011
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Сантьяго-де-Куба
|По-английски
|Santiago de Cuba
|Столица региона
|Сантьяго-де-Куба является столицей региона
|Население города
|555 865 чел.
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|46 м. от уровня моря