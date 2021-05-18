Всё о Сантьяго-де-Кубе

Полезная информация о Сантьяго-де-Кубе

Что нужно знать о Сантьяго-де-Кубе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантьяго-де-Кубе
21:5011
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаСантьяго-де-Куба
По-английскиSantiago de Cuba
Столица регионаСантьяго-де-Куба является столицей региона
Население города555 865 чел.
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота46 м. от уровня моря

Где находится Сантьяго-де-Куба на карте