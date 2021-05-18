Полезная информация о Сантьяго-де-лас-Вегасе
Что нужно знать о Сантьяго-де-лас-Вегасе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сантьяго-де-лас-Вегасе
21:5017
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Сантьяго-де-лас-Вегас
|По-английски
|Santiago de las Vegas
|Население города
|35 241 чел.
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|95 м. от уровня моря