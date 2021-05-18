Всё о Сантьяго-де-лас-Вегасе

Полезная информация о Сантьяго-де-лас-Вегасе

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Местное время в Сантьяго-де-лас-Вегасе
21:5017
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаСантьяго-де-лас-Вегас
По-английскиSantiago de las Vegas
Население города35 241 чел.
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота95 м. от уровня моря

Где находится Сантьяго-де-лас-Вегас на карте