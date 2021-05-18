Полезная информация о Сьего-де-Авиле
Что нужно знать о Сьего-де-Авиле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьего-де-Авиле
14:1411
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Сьего-де-Авила
|По-английски
|Ciego de Avila
|Столица региона
|Сьего-де-Авила является столицей региона
|Население города
|142 027 чел.
|Аэропорт
|Maximo Gomez AVI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|49 м. от уровня моря