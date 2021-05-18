Всё о Сьего-де-Авиле

Полезная информация о Сьего-де-Авиле

Что нужно знать о Сьего-де-Авиле: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сьего-де-Авиле
14:1411
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаСьего-де-Авила
По-английскиCiego de Avila
Столица регионаСьего-де-Авила является столицей региона
Население города142 027 чел.
АэропортMaximo Gomez AVI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота49 м. от уровня моря

Где находится Сьего-де-Авила на карте