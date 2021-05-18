Полезная информация о Сьенфуэгосе
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Местное время в Сьенфуэгосе
14:1417
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇺 Куба
|Название города
|Сьенфуэгос
|По-английски
|Cienfuegos
|Столица региона
|Сьенфуэгос является столицей региона
|Население города
|186 644 чел.
|Аэропорт
|Сьенфуэгос CFG
|Часовой пояс
|America/Havana
|Средняя высота
|13 м. от уровня моря
Где находится Сьенфуэгос на карте
Сьенфуэгос