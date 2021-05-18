Всё о Сьенфуэгосе

Полезная информация о Сьенфуэгосе

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Местное время в Сьенфуэгосе
14:1417
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇺 Куба
Название городаСьенфуэгос
По-английскиCienfuegos
Столица регионаСьенфуэгос является столицей региона
Население города186 644 чел.
АэропортСьенфуэгос CFG
Часовой поясAmerica/Havana
Средняя высота13 м. от уровня моря

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