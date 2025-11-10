Нас ждёт дельфинарий «Ранчо Луна», шоу в котором начинается в 10:00.
Необычные артисты выступают около получаса, после чего можно поплавать в их компании — заряд позитива обеспечен! Равнодушных не было и среди взрослых, и среди юных туристов.
Описание экскурсииВас ожидает: Стартовав рано поутру, направляемся в сторону Сьенфуэгоса: нас ждет дельфинарий «Ранчо Луна», шоу в котором начинается в 10:00. Необычные артисты выступают около получаса, после чего можно поплавать в их компании — заряд позитива обеспечен! Равнодушных не было и среди взрослых, и среди юных туристов! После водных процедур отправляемся на юг провинции Санкти-Спиритус, в колоритный Тринидад, основанный в 1514 году конкистадором Диего Веласкесом. Целый век город находился в изоляции от остальной Кубы, сохранив невероятную аутентичность. Сделав перерыв на обед, едем в город Сьенфуэгос. Его основали эмигранты из Франции в 1819 году и назвали в честь губернатора Кубы — Хосе Сьенфуэгоса Ховельяноса. Сьенфуэгос — единственный город на Острове Свободы, заложенный французами. Его называют «жемчужиной Юга» благодаря прелестным зданиям в неоклассической стилистике. Возвращаемся в отель Варадеро около 20-21 часа. Дельфинарий Дельфины здесь живут практически на воле. Никаких тесных вольеров и грязной воды. В этом комплексе часть моря огорожена сеткой. Пожалуй, это самый лучший дельфинарий на Кубе! Тринидад Мы увидим знаковые локации: главную площадь Майор, прогуляемся по улице Симона Боливара, посетим исторический музей, в котором собраны старинная мебель и утварь. Город внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как достояние человечества. Сьенфуэгос Город внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году. Увидим всё самое интересное: парк Хосе Марти, Театр Томаса Терри, собор непорочного зачатия, Пасео-дель-Прадо — главную магистраль города, великолепный колоритный дворец Валье, построенный в мавританском стиле. Важная информация:
- Экскурсия в дельфинарий «Ранчо Луна» проводится на современном автомобиле с кондиционером.
- Детям до 6-ти лет купание с дельфинами запрещено, можно посетить только шоу.
- Нужно взять с собой: головные уборы, удобную обувь, крем от солнца, купальные принадлежности, воду, деньги, хорошее настроение.
- Гид оставляет за собой право менять очерёдность осмотра объектов по программе в зависимости от обстоятельств.
Ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дельфинарий «Ранчо Луна»
- Город Тринидад (главная площадь Майор, улица Симона Боливара, исторический музей)
- Город Сьенфуэгос (парк Хосе Марти, театр Томаса Терри, собор непорочного зачатия, Пасео-дель-Прадо, дворец Валье)
Что включено
- Транспорт
- Услуги опытного гида
Что не входит в цену
- Обед - €20 (по желанию)
- Шоу в дельфинарии: €10/взрослый €6/дети до 11 лет (по желанию)
- Шоу и купание с дельфинами: €50/взрослый €33/дети до 11 лет (по желанию)
- Исторический музей Тринидада - €10 (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с гидом-координатором
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
