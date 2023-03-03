Путешествие в центр острова познакомит вас с фантастически красивым заповедником и старинным городом Тринидад, буквально застывшем во времени, где каждый дом похож на антикварный музей. Вы узнаете об истории производства сахарного тростника и страшных страницах рабского периода на Кубе, попробуете настоящую деревенскую кухню, возле 400-летнего баобаба услышите о традиции, связанной с могучим деревом, а в заповеднике поразитесь красотой пещер и водопадов.

Описание экскурсии

Парк Эль Кубано и водопад Сальто дэ Хавира

По пути к парку и водопаду вы познакомитесь с методами доставки африканских рабов на кораблях и историей рабства. Выжженные картинки на досках вдоль дороги помогут наглядно погрузиться в ужасы рабского периода. Если вам быстро станет жарко, мы сделаем остановку и вы сможете искупаться в прелестной реке, окруженной изумительными пейзажами. Заповедник Топес де Койантес удивит вас разнообразием зон отдыха с зелеными тропами экотуризма, пещерами, чудесными водопадами и водоемами, в которых можно купаться круглый год!

Деревенская кубинская кухня

По дороге к водопаду, прямо у горных возвышенностей, находится Эко-Финка-Ранчо, где можно заказать поросенка на вертеле (свинина на Кубе постная и очень вкусная) и другие виды мяса, рыбу или курицу, чтобы по возвращению с водопада Хавира отведать типичную деревенскую кубинскую кухню (к вашему приходу поросенок будет уже готов).

Пока буду готовить поросенка…

Можно будет покататься на лошадях и познакомиться с владениями хозяина. Лошадей здесь разводят сами и предлагают путешествия верхом на лошадях по заповеднику. На Эко-Финке вы встретите много антикварных любопытных вещиц из мрамора, бронзы, дерева: статуэтки, традиционные ступки, предметы быта 18-19в. и многое другое. Вы увидите старинный дом, сделанный из глины и соломы, которому больше 100 лет и большой термитник короедов (бич деревянной мебели на Кубе – все съедают!). А в доме деревенского жителя Эусебио вас угостят отваром из местных целебных трав с бодрящим эффектом за очень символическую цену (заварят отвар нальют из советского чайника!).

Тринидад: город где каждый дом – антикварный музей!

Во второй половине дня вы отправитесь в город, буквально застывший во времени. Тринидаду больше 503 лет, это один из старейших городов острова. На прогулке по его уютным улочкам вы познакомитесь с местными легендами – а накопилось их здесь немало! – с интереснейшей историей и архитектурой домов, каждый из которых можно разглядывать часами. Также я расскажу вам о роли сахарного тростника в развитии Тринидада и страшных временах рабства. Вы осмотрите весь колониальный центр: главную площадь, церковь, дворец Паласио Бруне, символ города – монастырь Сан Франсиско с колокольней, дворец-музей Паласио Кантеро, где вы подниметесь на смотровую башню. Вы посетите музей-ресторан антикварной элитной посуды и легендарный бар Канчанчара, где готовят одноименный коктейль. А возле гигантского баобаба, которому больше 400 лет, узнаете о связанной с ним старинной традиции.

Кому подходит экскурсия

Несложный маршрут по заповеднику протяженностью пешей прогулки 3,6 км доступен для любого возраста и любой физической подготовки: тропа проходит почти по ровной местности, вдоль живописной реки Гуаурабо.

Организационные детали