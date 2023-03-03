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Тринидад и заповедник Топес де Койантес

Природа, история и культура центральной части Кубы
Путешествие в центр острова познакомит вас с фантастически красивым заповедником и старинным городом Тринидад, буквально застывшем во времени, где каждый дом похож на антикварный музей.

Вы узнаете об истории производства сахарного тростника и страшных страницах рабского периода на Кубе, попробуете настоящую деревенскую кухню, возле 400-летнего баобаба услышите о традиции, связанной с могучим деревом, а в заповеднике поразитесь красотой пещер и водопадов.
4.9
6 отзывов
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес

Описание экскурсии

Парк Эль Кубано и водопад Сальто дэ Хавира

По пути к парку и водопаду вы познакомитесь с методами доставки африканских рабов на кораблях и историей рабства. Выжженные картинки на досках вдоль дороги помогут наглядно погрузиться в ужасы рабского периода. Если вам быстро станет жарко, мы сделаем остановку и вы сможете искупаться в прелестной реке, окруженной изумительными пейзажами. Заповедник Топес де Койантес удивит вас разнообразием зон отдыха с зелеными тропами экотуризма, пещерами, чудесными водопадами и водоемами, в которых можно купаться круглый год!

Деревенская кубинская кухня

По дороге к водопаду, прямо у горных возвышенностей, находится Эко-Финка-Ранчо, где можно заказать поросенка на вертеле (свинина на Кубе постная и очень вкусная) и другие виды мяса, рыбу или курицу, чтобы по возвращению с водопада Хавира отведать типичную деревенскую кубинскую кухню (к вашему приходу поросенок будет уже готов).

Пока буду готовить поросенка…

Можно будет покататься на лошадях и познакомиться с владениями хозяина. Лошадей здесь разводят сами и предлагают путешествия верхом на лошадях по заповеднику. На Эко-Финке вы встретите много антикварных любопытных вещиц из мрамора, бронзы, дерева: статуэтки, традиционные ступки, предметы быта 18-19в. и многое другое. Вы увидите старинный дом, сделанный из глины и соломы, которому больше 100 лет и большой термитник короедов (бич деревянной мебели на Кубе – все съедают!). А в доме деревенского жителя Эусебио вас угостят отваром из местных целебных трав с бодрящим эффектом за очень символическую цену (заварят отвар нальют из советского чайника!).

Тринидад: город где каждый дом – антикварный музей!

Во второй половине дня вы отправитесь в город, буквально застывший во времени. Тринидаду больше 503 лет, это один из старейших городов острова. На прогулке по его уютным улочкам вы познакомитесь с местными легендами – а накопилось их здесь немало! – с интереснейшей историей и архитектурой домов, каждый из которых можно разглядывать часами. Также я расскажу вам о роли сахарного тростника в развитии Тринидада и страшных временах рабства. Вы осмотрите весь колониальный центр: главную площадь, церковь, дворец Паласио Бруне, символ города – монастырь Сан Франсиско с колокольней, дворец-музей Паласио Кантеро, где вы подниметесь на смотровую башню. Вы посетите музей-ресторан антикварной элитной посуды и легендарный бар Канчанчара, где готовят одноименный коктейль. А возле гигантского баобаба, которому больше 400 лет, узнаете о связанной с ним старинной традиции.

Кому подходит экскурсия

Несложный маршрут по заповеднику протяженностью пешей прогулки 3,6 км доступен для любого возраста и любой физической подготовки: тропа проходит почти по ровной местности, вдоль живописной реки Гуаурабо.

Организационные детали

  • Необходимо взять с собой: полотенца, коралловые тапочки, головные уборы, крем для загара, средство от комаров, дождевики, воду.
  • В стоимость включено: работа гида, встреча на выходе в отеля/частного сектора/круизный терминал и возвращение обратно.
  • В стоимость не включено: оплата транспорта; оплата входа в заповедники; питание, напитки.
  • Bид транспорта — цена договорная и оплата на месте (в зависимости от состояния с бензином на острове цены постоянно меняются):
    • ретро авто такси от 1-4 чел. = 350$
    • современный автомобиль от 1-3 чел. = 350$
    • минивэн от 5-10 чел. = 500$
  • Дорога от Тринидада к водопадам не очень хорошая, но местные жители предлагают трансфер на «неубиваемых» старых жигулях (эконом вариант 80$ на 4 чел.) из исторического центра Тринидада к началу пешеходной прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Варадеро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
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культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Экскурсия в Тринидад прошла просто на высшем уровне. Водитель встретил нас возле отеля,проехали через Кайо -Коко по дамбе и на большую землю и поехали, по пути была одна остановка, кофе
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кубинский отличный. В Тринидаде нас встретил великолепный и изумительный человек Эдель, настоящий кубинец, который знает русский язык и сразу расположил к себе и взрослых и детей с первой минуты, что является самым важным ☝🏻 Наша экскурсия началась с его дома, мы попросили показать быт кубинца и он не отказал😊И с этого прекрасного момента мы обошли весь центр исторический, посетили площади, музеи, поднялись на самую высокую смотровую площадку, посетили знаменитый бар, выпили коктейли, просто шикарно, улочки и местные магазины всё очень колоритное, зашли в кафе мороженого😁ой, где нас только не было и всё это сопровождалось рассказом про Тринидад. Посетили сахарную фазенду.
Уезжать не хотели, долго обнимались, дети не хотели Эделя отпускать.
Эдель, мастер своего дела, знает что рассказать, что предложить и чем заинтересовать. История про Тринидад получилась великолепная. Рекомендую на все 100% этого уникального человека☝🏻Я могу писать очень много, эмоции переполняют.
Скажу так, кто знает что такое групповая экскурсия от представителей и что такое индивидуальная экскурсия, тот разницу почувствует.
Мы на Кубе были уже и знает, что если ты хочешь узнать жизнь, быт, достопримечательности и что внутри этой страны, то только с гидом-кубинцем, который знает русский, даже если он забыл какое-то слово, это и есть сказка в отдыхе.
Про музеи отдельные слова благодарности, в них хранятся уникальные коллекции и хорошо, что это сохранили до наших дней.
Эдель про всё рассказывал без остановки, его хотелось слушать и слушать. На все вопросы, а их было очень много, были ответы.
Так же помог нам преобрести все что мы хотели по нормальным ценам ☝🏻Куба-это базар, где надо знать как и с кем торговаться.
Гид-кубинец поможете всегда всё решить 😁☝🏻

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Олег
Очень понравилась экскурсия, которую нам организовала Ната. Начиная со стадии выбора экскурсии на все наши вопросы Ната реагировала быстро, оперативно, на вопросы давала чёткие и конкретные ответы и комментарии. Нашим
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гидом непосредствено на самой экскурсии была Людмила. Как специалист - выше всяких похвал: коммуникабельная, приятная в общении, очень интересно доносит до клиентов историю Кубы, историю достопримечательстей, помогает проникнуться атмосферой жизни кубинцев. Людмила подробно ответила на все наши вопросы. Мы благодарим Нату и Людмилу за замечательные впечатления о Кубе, которые мы будем помнить. Рекомендуем всем туристам, не пожалеете, Ната и Людмила настоящие профессионалы своего дела.

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А
Побывали в двух замечательный городах Сьенфуэгос и Тринидад. Очень самобытные. Настоящая не туристическая Куба. Путь проделали на ретро автомобили. Все очень удобно и комфортно.
Замечательные экскурсоводы - Светлана и Эдель рассказали
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об истории традициях, показали быт и обстановку домов того времени. Чувствуется как они любят свои города и с какой любовью про них рассказывают.

Очень хорошая организация, гибкий график подстраиваются под желания клиентов.
Всем рекомендую

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Irina
Хочу разделить отзыв на две части:
Были на экскурсии в июле, было очень жарко. Ехали с острова Кайо Круз (в дороге были 9 часов). В машине, похоже был пробит глушитель, так
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что за 4,5 часа в одну сторону столько надышались выхлопов. Водитель говорил только на испанском, что было не удобно. Вывод: второй раз в это время года и так далеко, мы бы не поехали. Понятно, что бензин дорогой, дорога дальняя, но этих денег экскурсия не стоит.

Теперь о самой экскурсии:
Гид-кубинец: очень приветливый, радушный, внимательный. По русски говорит терпимо, мы понимали, экскурсия была без академических подробностей. На все наши вопросы отвечал. Информация подавалась просто, так, что 11-й ребенок все понимал, но для искушенных -это было бы примитивно.

С Натой много общались до поездки, она отвечала на все вопросы, что-то советовала или поясняла. По организации все чётко было, спасибо ей за это.

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Д
Прошлым летом ездили сюда и целы год эмоции не отпускают!! Если хотите экскурсию от самого милого местного жителя, вам сюда) обязательно к посещению после заточенной на туристов Гаваны
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Игорь
Все было хорошо
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