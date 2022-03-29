Тринидад и заповедник Топес де Койантес

Природа, история и культура центральной части Кубы

Индивидуальная
Путешествие в центр острова познакомит вас с фантастически красивым заповедником и старинным городом Тринидад, буквально застывшем во времени, где каждый дом похож на антикварный музей.

Вы узнаете об истории производства сахарного тростника и страшных страницах рабского периода на Кубе, попробуете настоящую деревенскую кухню, возле 400-летнего баобаба услышите о традиции, связанной с могучим деревом, а в заповеднике поразитесь красотой пещер и водопадов.
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Парк Эль Кубано и водопад Сальто дэ Хавира

По пути к парку и водопаду вы познакомитесь с методами доставки африканских рабов на кораблях и историей рабства. Выжженные картинки на досках вдоль дороги помогут наглядно погрузиться в ужасы рабского периода. Если вам быстро станет жарко, мы сделаем остановку и вы сможете искупаться в прелестной реке, окруженной изумительными пейзажами. Заповедник Топес де Койантес удивит вас разнообразием зон отдыха с зелеными тропами экотуризма, пещерами, чудесными водопадами и водоемами, в которых можно купаться круглый год!

Деревенская кубинская кухня

По дороге к водопаду, прямо у горных возвышенностей, находится Эко-Финка-Ранчо, где можно заказать поросенка на вертеле (свинина на Кубе постная и очень вкусная) и другие виды мяса, рыбу или курицу, чтобы по возвращению с водопада Хавира отведать типичную деревенскую кубинскую кухню (к вашему приходу поросенок будет уже готов).

Пока буду готовить поросенка…

Можно будет покататься на лошадях и познакомиться с владениями хозяина. Лошадей здесь разводят сами и предлагают путешествия верхом на лошадях по заповеднику. На Эко-Финке вы встретите много антикварных любопытных вещиц из мрамора, бронзы, дерева: статуэтки, традиционные ступки, предметы быта 18-19в. и многое другое. Вы увидите старинный дом, сделанный из глины и соломы, которому больше 100 лет и большой термитник короедов (бич деревянной мебели на Кубе – все съедают!). А в доме деревенского жителя Эусебио вас угостят отваром из местных целебных трав с бодрящим эффектом за очень символическую цену (заварят отвар нальют из советского чайника!).

Тринидад: город где каждый дом – антикварный музей!

Во второй половине дня вы отправитесь в город, буквально застывший во времени. Тринидаду больше 503 лет, это один из старейших городов острова. На прогулке по его уютным улочкам вы познакомитесь с местными легендами – а накопилось их здесь немало! – с интереснейшей историей и архитектурой домов, каждый из которых можно разглядывать часами. Также я расскажу вам о роли сахарного тростника в развитии Тринидада и страшных временах рабства. Вы осмотрите весь колониальный центр: главную площадь, церковь, дворец Паласио Бруне, символ города – монастырь Сан Франсиско с колокольней, дворец-музей Паласио Кантеро, где вы подниметесь на смотровую башню. Вы посетите музей-ресторан антикварной элитной посуды и легендарный бар Канчанчара, где готовят одноименный коктейль. А возле гигантского баобаба, которому больше 400 лет, узнаете о связанной с ним старинной традиции.

Кому подходит экскурсия

Несложный маршрут по заповеднику протяженностью пешей прогулки 3,6 км доступен для любого возраста и любой физической подготовки: тропа проходит почти по ровной местности, вдоль живописной реки Гуаурабо.

Организационные детали

  • Необходимо взять с собой: полотенца, тапочки для кораллов, головные уборы, крем для загара, средство от комаров, дождевики, воду.
  • В стоимость включено: встреча в отеле/частном секторе/круизный терминал и возвращение обратно.
  • В стоимость не включено: оплата входа в заповедники; питание, напитки.
  • Bид транспорта — цена договорная и оплата на месте: ретро-автомобиль/Москвич/Лада от 1-3 чел., современный автомобиль от 1-4 чел., минивэн от 4-10 чел.
  • Дорога от Тринидада не очень хорошая, но местные жители предлагают трансфер на «неубиваемых» старых жигулях (эконом вариант) из исторического центра Тринидада к началу пешеходной прогулки.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Варадеро

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🖼Музеи🏡Выездные☀️На весь день🍀Природа и пейзажиЗаповедники

Еще несколько похожих предложений в Варадеро

Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марина
4.3
15 отзывов
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Национальный парк, крупнейшие плантации и самое глубокое озеро острова
280 за 1-4 чел.
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Марина
4.5
26 отзывов
Очень популярно сейчас
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Большое путешествие по знаковым местам столицы
290 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Варадеро. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Варадеро
ХОРОШО
🇨🇺
ТАМ