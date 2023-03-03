Вы узнаете об истории производства сахарного тростника и страшных страницах рабского периода на Кубе, попробуете настоящую деревенскую кухню, возле 400-летнего баобаба услышите о традиции, связанной с могучим деревом, а в заповеднике поразитесь красотой пещер и водопадов.
Описание экскурсии
Парк Эль Кубано и водопад Сальто дэ Хавира
По пути к парку и водопаду вы познакомитесь с методами доставки африканских рабов на кораблях и историей рабства. Выжженные картинки на досках вдоль дороги помогут наглядно погрузиться в ужасы рабского периода. Если вам быстро станет жарко, мы сделаем остановку и вы сможете искупаться в прелестной реке, окруженной изумительными пейзажами. Заповедник Топес де Койантес удивит вас разнообразием зон отдыха с зелеными тропами экотуризма, пещерами, чудесными водопадами и водоемами, в которых можно купаться круглый год!
Деревенская кубинская кухня
По дороге к водопаду, прямо у горных возвышенностей, находится Эко-Финка-Ранчо, где можно заказать поросенка на вертеле (свинина на Кубе постная и очень вкусная) и другие виды мяса, рыбу или курицу, чтобы по возвращению с водопада Хавира отведать типичную деревенскую кубинскую кухню (к вашему приходу поросенок будет уже готов).
Пока буду готовить поросенка…
Можно будет покататься на лошадях и познакомиться с владениями хозяина. Лошадей здесь разводят сами и предлагают путешествия верхом на лошадях по заповеднику. На Эко-Финке вы встретите много антикварных любопытных вещиц из мрамора, бронзы, дерева: статуэтки, традиционные ступки, предметы быта 18-19в. и многое другое. Вы увидите старинный дом, сделанный из глины и соломы, которому больше 100 лет и большой термитник короедов (бич деревянной мебели на Кубе – все съедают!). А в доме деревенского жителя Эусебио вас угостят отваром из местных целебных трав с бодрящим эффектом за очень символическую цену (заварят отвар нальют из советского чайника!).
Тринидад: город где каждый дом – антикварный музей!
Во второй половине дня вы отправитесь в город, буквально застывший во времени. Тринидаду больше 503 лет, это один из старейших городов острова. На прогулке по его уютным улочкам вы познакомитесь с местными легендами – а накопилось их здесь немало! – с интереснейшей историей и архитектурой домов, каждый из которых можно разглядывать часами. Также я расскажу вам о роли сахарного тростника в развитии Тринидада и страшных временах рабства. Вы осмотрите весь колониальный центр: главную площадь, церковь, дворец Паласио Бруне, символ города – монастырь Сан Франсиско с колокольней, дворец-музей Паласио Кантеро, где вы подниметесь на смотровую башню. Вы посетите музей-ресторан антикварной элитной посуды и легендарный бар Канчанчара, где готовят одноименный коктейль. А возле гигантского баобаба, которому больше 400 лет, узнаете о связанной с ним старинной традиции.
Кому подходит экскурсия
Несложный маршрут по заповеднику протяженностью пешей прогулки 3,6 км доступен для любого возраста и любой физической подготовки: тропа проходит почти по ровной местности, вдоль живописной реки Гуаурабо.
Организационные детали
- Необходимо взять с собой: полотенца, коралловые тапочки, головные уборы, крем для загара, средство от комаров, дождевики, воду.
- В стоимость включено: работа гида, встреча на выходе в отеля/частного сектора/круизный терминал и возвращение обратно.
- В стоимость не включено: оплата транспорта; оплата входа в заповедники; питание, напитки.
- Bид транспорта — цена договорная и оплата на месте (в зависимости от состояния с бензином на острове цены постоянно меняются):
- ретро авто такси от 1-4 чел. = 350$
- современный автомобиль от 1-3 чел. = 350$
- минивэн от 5-10 чел. = 500$
- Дорога от Тринидада к водопадам не очень хорошая, но местные жители предлагают трансфер на «неубиваемых» старых жигулях (эконом вариант 80$ на 4 чел.) из исторического центра Тринидада к началу пешеходной прогулки.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Замечательные экскурсоводы - Светлана и Эдель рассказали
Были на экскурсии в июле, было очень жарко. Ехали с острова Кайо Круз (в дороге были 9 часов). В машине, похоже был пробит глушитель, так