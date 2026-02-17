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Экскурсии в Варадеро

Найдено 7 экскурсий в Варадеро на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Природа, история и культура центральной части Кубы
Начало: У отеля
10 авг в 10:30
11 авг в 08:00
от €155 за всё до 10 чел.
Гавана для ценителей
На машине
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана для ценителей
Путешествие по истории, культуре и атмосфере столицы - из Варадеро (авто оплачивается отдельно)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €103 за всё до 4 чел.
Сокровища провинции Матансас
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Матансас
Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €103 за всё до 4 чел.
В гости к розовым фламинго
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к розовым фламинго
Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €156 за всё до 5 чел.
Из Варадеро - в вечернюю Гавану
На машине
13 часов
Билеты
Из Варадеро - в вечернюю Гавану
Старый город, нескучные истории и кубинская страсть на шоу «Тропикана»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €480 за всё до 4 чел.
Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро
Оценить шарм и колорит Сьенфуэгоса, Санта-Клары и Тринидада
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от €580 за всё до 4 чел.
Наследие Тринидада и Сьенфуэгоса и дельфинарий
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Наследие Тринидада и Сьенфуэгоса и дельфинарий
Начало: По договорённости с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно в 06:30
€537 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

D
Гавана для ценителей
Экскурсия нам понравилась, прошлись по колониальной Гаване, поднимались на маяк, к Христу, крепости. были на площади революции и в новом
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городе. Очень много истории и исторических фактов.
Лично нам не зашел ресторан в котором мы обедали, дети не едят рыбу, а там все рыбное, стоит это учитывать и сообщать гиду заранее. Марте большой спасибо!
Отдельное спасибо водителю, Ноэлю, отличная машина и отличный водитель.
Всем спасибо!

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Ольга
Сокровища провинции Матансас
потрясающее путешествие по Кубе наш гид Орландо вне всяких похвал!
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А
Гавана для ценителей
Крайне рекомендую экскурсию с Марией. Мы отлично провели время, посмотрели красивейшие места и узнали много нового о стране.
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Анатолий
Гавана для ценителей
Добрый день!
07.01.2026 семьёй из 4х человек на отдельном ретро автомобиле посетили экскурсию в Гавану из Варадеро с гидом Марией.
Остались невероятно
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довольны гидом, авто, водителем и городом.
Мария очень хорошо говорит по-русски, глубоко владеет историей и географией города. На протяжении всего пешего маршрута обеспечивала нам безопасность путем общения на местном языке с навязчивыми торговцами и просителями. Умеет делать полупрофессиональные фото. А когда мы с ней поднялись на смотровую отеля напротив Капитолия, все члены семьи просто растаяли от визуального удовольствия. Рекомендую гида однозначно.

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+2
Добрый день!
Добрый день!
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Алексей
Гавана для ценителей
Все было хорошо. Информативно и колоритно.
Все было хорошо. Информативно и колоритно.
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А
Гавана для ценителей
Добавь ещё тот факт что Мария восхитительный фотограф мы сделали столько совместных фотографий и она точно знает где встать с
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какого угла снимать что наше фотолента Выглядит как будто у нас было романтическое путешествие Добавь это в основной отзыв

Экскурсия с Марией по Гаване 27 декабря 2025 года стала для нас идеальным подарком на день рождения. Мария заранее учла все наши пожелания и составила маршрут так, что весь день прошёл максимально комфортно и без спешки.

Нас ждал красивый ретро-автомобиль с личным водителем: двери открывали, помогали садиться и выходить - чувствовали себя как в кино. Во время прогулки, когда мы устали много ходить, Мария без проблем изменила формат и сделала маршрут более «короткими перебежками» на машине, что было очень удобно.

Отдельный восторг - отношение к деталям. Мария заранее знала о дне рождения и в нескольких местах незаметно договаривалась с музыкантами, чтобы они поздравили меня, создавая атмосферу настоящего личного праздника.

И ещё один огромный плюс: Мария - восхитительный фотограф. Мы сделали столько совместных снимков, она всегда подсказывала, где лучше встать и под каким углом снять, что наша фотолента выглядит как кадры из романтического путешествия.

Гавана в компании Марии - это внимание, забота, гибкость и красивые воспоминания не только в голове, но и в фотографиях. Однозначно рекомендуем и с удовольствием прикладываем несколько фото к отзыву.

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А
Гавана для ценителей
Взяли экскурсию у Марии.
Невероятно продуманный и интересный маршрут экскурсии.
Для тех, кто заложил на посещение Гаваны 1 день, то идеально.
вы посетите
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все основные места, насладитесь калоритом Кубы.
интересные рассказы, особенно если у вас юыли минимальные знания о Кубе, вы сможете услышать как кубинцы смотрят на те или иные исторические моменты. не стесняйтесь задавать вопросы от них ваша экскурсия станет еще любопытнее. а еще хотелось бы поблагодарить нашего водителя Орландо. Домчит вас до Кубы с ветерком и комфортном. с большим теплом Анатолий и Александра

Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.+5
Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.
Взяли экскурсию у Марии.
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Н
Гавана для ценителей
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной ретро машине, автомобиль чистый,
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блестит, водитель вежливый. В Гаване нас ждала замечательная Мария, которая провела по Гаване. Нам удалось увидеть воочию колониальные здания, прогуляться по улочкам старого и нового города, побывать в любимых барах Хемингуэя, прокатиться на ретро автомобиле, отобедать в кубинском ресторане и увидеть вид на город с самой замечательной смотровой площадки. В общем осмотрели все то, что было запланировано и даже больше, с учетом наших пожеланий. Зашли в магазины, где продают ром и сигары, вееры, модели ретро машин. Сделали огромное количество фото и видео, получили яркие эмоции и незабываемые впечатления. Очень советую Марию и данную экскурсию!

Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной+2
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной
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М
Гавана для ценителей
Огромное спасибо гиду, Марии и водителю, Орландито, за прекрасную экскурсию. Оформляла заказ для своих родителей. Сначала меня привлекла цена, так как сейчас на экскурсию действует скидка. И качество экскурсии оказалось на очень высоком уровне. Родители остались в полном восторге.
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Игорь
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Все было хорошо
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Всего 21 отзыв в Варадеро

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Ответы на вопросы от путешественников по Варадеро

Самые популярные экскурсии в Варадеро
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Тринидад и заповедник Топес де Койантес;
  2. Гавана для ценителей;
  3. Сокровища провинции Матансас;
  4. В гости к розовым фламинго;
  5. Из Варадеро - в вечернюю Гавану.
Сколько стоит экскурсия по Варадеро в августе 2026
Сейчас в Варадеро можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 103 до 580. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
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