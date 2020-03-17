Все экскурсии в Варадеро
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Варадеро – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 24 ⭐ отзыва, цены от €280. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Варадеро почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии на Кубе на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
€280
за 1-3 чел.
Фантастическая природа и сельский колорит Кубы
Национальный парк, крупнейшие плантации и самое глубокое озеро острова
Индивидуальная экскурсия
8ч
€290
за 1-4 чел.
Гавана: о пиратах, колонизаторах и революционерах
Большое путешествие по знаковым местам столицы
Последние отзывы «Экскурсии Варадеро»
- рруслан17 марта 2020Все очень понравилось
- ЕЕлена11 февраля 2020Спасибо гиду за хорошую организацию экскурсии.
- ГГригорьев8 января 2020Все было насыщенно и очень интересно! Спасибо огромное!
- ААлексей9 декабря 2019Экскурсия просто супер класс. маршрут пролегает через остров на Карибскую часть. По пути остановка в мини зоопарке, где есть возможность рассмотреть некоторых кубинских животных вблизи, увидеть как растет кофе. На Карибской стороне великолепное озеро с разной стратификацией и температурой воды, также будет возможность заняться снорклингом или дайвингом (за доп. плату-за 20 кук (до 4 человек) снорклинг и 35 кук с человека соответственно за дайвинг). Животный мир намного интереснее и разнообразнее чем в Варадеро. по пути будет обед 17 кук с человека с экзотикой типа мяса краба, лобстер, мясо черепахи и т. д. Марина отличный рассказчик, у которой можно также спросить совета по покупке рома, кофе и сигар и фруктов в деревне
- ННадежда26 ноября 2019Это вторая поездка, которую мы заказали у Марины! Также мы с ней ездили в Гавану. Однозначно всем рекомендую. Очень пунктуальный, чуткий, знающий историю страны человек! С чудесным чувством юмора. Обе поездки прошли на одном дыхании. Особенно понравились Крокодиловая ферма и снорклинг на Карибское море! Это, конечно, не те коралловые рифы, которые можно увидеть в Красном море, но все равно интресено! Можно взять с собой булку и покормить рыбок. Обед не входит в стоимость экскурсии. Но местный деревенский ресторанчик чудесный! За небольшие деньги можно попробовать местные деликатесы. Если вы хотите погрузиться в местный колорит, полюбить и понять эту страну, вам точно к Марине. Ни одна групповая экскурсия не оставит в вашей душе таких незабываемых эмоций. Ноябрь 2019