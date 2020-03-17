Экскурсия просто супер класс. маршрут пролегает через остров на Карибскую часть. По пути остановка в мини зоопарке, где есть возможность рассмотреть некоторых кубинских животных вблизи, увидеть как растет кофе. На Карибской стороне великолепное озеро с разной стратификацией и температурой воды, также будет возможность заняться снорклингом или дайвингом (за доп. плату-за 20 кук (до 4 человек) снорклинг и 35 кук с человека соответственно за дайвинг). Животный мир намного интереснее и разнообразнее чем в Варадеро. по пути будет обед 17 кук с человека с экзотикой типа мяса краба, лобстер, мясо черепахи и т. д. Марина отличный рассказчик, у которой можно также спросить совета по покупке рома, кофе и сигар и фруктов в деревне

Отзыв на: Фантастическая природа и сельский колорит Кубы

Н Надежда 5

Это вторая поездка, которую мы заказали у Марины! Также мы с ней ездили в Гавану. Однозначно всем рекомендую. Очень пунктуальный, чуткий, знающий историю страны человек! С чудесным чувством юмора. Обе поездки прошли на одном дыхании. Особенно понравились Крокодиловая ферма и снорклинг на Карибское море! Это, конечно, не те коралловые рифы, которые можно увидеть в Красном море, но все равно интресено! Можно взять с собой булку и покормить рыбок. Обед не входит в стоимость экскурсии. Но местный деревенский ресторанчик чудесный! За небольшие деньги можно попробовать местные деликатесы. Если вы хотите погрузиться в местный колорит, полюбить и понять эту страну, вам точно к Марине. Ни одна групповая экскурсия не оставит в вашей душе таких незабываемых эмоций. Ноябрь 2019