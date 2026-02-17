Индивидуальная
до 10 чел.
Тринидад и заповедник Топес де Койантес
Природа, история и культура центральной части Кубы
Начало: У отеля
10 авг в 10:30
11 авг в 08:00
от €155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана для ценителей
Путешествие по истории, культуре и атмосфере столицы - из Варадеро (авто оплачивается отдельно)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища провинции Матансас
Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
от €103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к розовым фламинго
Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €156 за всё до 5 чел.
Билеты
Из Варадеро - в вечернюю Гавану
Старый город, нескучные истории и кубинская страсть на шоу «Тропикана»
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Острова свободы: три старинных города из Варадеро
Оценить шарм и колорит Сьенфуэгоса, Санта-Клары и Тринидада
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от €580 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Наследие Тринидада и Сьенфуэгоса и дельфинарий
Начало: По договорённости с гидом-координатором
Расписание: Ежедневно в 06:30
€537 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
D
Экскурсия нам понравилась, прошлись по колониальной Гаване, поднимались на маяк, к Христу, крепости. были на площади революции и в новом
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потрясающее путешествие по Кубе наш гид Орландо вне всяких похвал!
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А
Крайне рекомендую экскурсию с Марией. Мы отлично провели время, посмотрели красивейшие места и узнали много нового о стране.
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Добрый день!
07.01.2026 семьёй из 4х человек на отдельном ретро автомобиле посетили экскурсию в Гавану из Варадеро с гидом Марией.
Остались невероятно
07.01.2026 семьёй из 4х человек на отдельном ретро автомобиле посетили экскурсию в Гавану из Варадеро с гидом Марией.
Остались невероятно
+2
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Все было хорошо. Информативно и колоритно.
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А
Добавь ещё тот факт что Мария восхитительный фотограф мы сделали столько совместных фотографий и она точно знает где встать с
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А
Взяли экскурсию у Марии.
Невероятно продуманный и интересный маршрут экскурсии.
Для тех, кто заложил на посещение Гаваны 1 день, то идеально.
вы посетите
Невероятно продуманный и интересный маршрут экскурсии.
Для тех, кто заложил на посещение Гаваны 1 день, то идеально.
вы посетите
+5
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Н
Несколько дней назад ездили на экскурсию в Гавану. Море впечатлений! В отель приехал водитель на прекрасной ретро машине, автомобиль чистый,
+2
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М
Огромное спасибо гиду, Марии и водителю, Орландито, за прекрасную экскурсию. Оформляла заказ для своих родителей. Сначала меня привлекла цена, так как сейчас на экскурсию действует скидка. И качество экскурсии оказалось на очень высоком уровне. Родители остались в полном восторге.
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Все было хорошо
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Всего 21 отзыв в Варадеро
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Ответы на вопросы от путешественников по Варадеро
Самые популярные экскурсии в Варадеро
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Варадеро в августе 2026
Сейчас в Варадеро можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 103 до 580. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.48 из 5
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