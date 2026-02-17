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какого угла снимать что наше фотолента Выглядит как будто у нас было романтическое путешествие Добавь это в основной отзыв



Экскурсия с Марией по Гаване 27 декабря 2025 года стала для нас идеальным подарком на день рождения. Мария заранее учла все наши пожелания и составила маршрут так, что весь день прошёл максимально комфортно и без спешки.



Нас ждал красивый ретро-автомобиль с личным водителем: двери открывали, помогали садиться и выходить - чувствовали себя как в кино. Во время прогулки, когда мы устали много ходить, Мария без проблем изменила формат и сделала маршрут более «короткими перебежками» на машине, что было очень удобно.



Отдельный восторг - отношение к деталям. Мария заранее знала о дне рождения и в нескольких местах незаметно договаривалась с музыкантами, чтобы они поздравили меня, создавая атмосферу настоящего личного праздника.



И ещё один огромный плюс: Мария - восхитительный фотограф. Мы сделали столько совместных снимков, она всегда подсказывала, где лучше встать и под каким углом снять, что наша фотолента выглядит как кадры из романтического путешествия.



Гавана в компании Марии - это внимание, забота, гибкость и красивые воспоминания не только в голове, но и в фотографиях. Однозначно рекомендуем и с удовольствием прикладываем несколько фото к отзыву.