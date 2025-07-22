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На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Сокровища провинции Матансас Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря €150 за всё до 4 чел. На машине 13 часов 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. В гости к розовым фламинго Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников от €156 за всё до 10 чел. 12 часов Индивидуальная до 6 чел. Наследие Тринидада и Сьенфуэгоса и дельфинарий Начало: По договорённости с гидом-координатором Расписание: Ежедневно в 06:30. €537 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Варадеро

Ответы на вопросы от путешественников по Варадеро в категории «На весь день»

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