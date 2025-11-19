Эта экскурсия выведет вас из состояния однообразного отдыха на великолепных белых пляжах Варадеро и откроет красоту девственной природы экологических заповедников провинций Матанзас и Сиенфуэгос. Вы окунетесь в бирюзовые кристальные воды залива Карибского моря, насладитесь дайвингом и снорклингом, полюбуетесь уникальным подводным миром и покатаетесь на лодке по озерному царству фламинго.

от €156 за 1–5 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Биосферный заповедник Гуама

Вы прогуляетесь по заповеднику, который называют кубинской Венецией. Это живописное место находится на самом большом озере, вокруг которого раскинулась целая сеть каналов (больше 160). Вы сможете прокатиться на лодках по каналам, добраться до «Острова Сокровищ» и увидеть макет старинной индейской деревни.

Пещера рыб

В небольшой заводи-колодце в коралловых рифах,70 м глубиной, соединяющейся подводной пещерой с Карибским морем, пресная вода прямо на глазах смешивается с солёной. Через подводный туннель-пещеру в заводь заплывает огромное количество тропических видов рыб, что делает место совершенно уникальным для занятия снорклингом и дайвингом. Не забудьте хлеб для подкормки рыбок!

Экосистема Гуанарока – край фламинго

Озеро Гуанарока, находящееся недалеко от города Сиенфуэгос, – постоянная остановка мигрирующих птиц, в основном – розовых фламинго. Здесь вы познакомитесь с молодым ботаническим садом, местной фауной, заберетесь на смотровую вышку, прогуляетесь по озеру на небольших лодочках между групп розовых фламинго – строго на вёслах, чтобы не нарушать тишину и спокойствие. Такие впечатления останутся с вами на всю жизнь.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

кабриолет – до 50€ в час

ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€

современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€

микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

