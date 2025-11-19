Знакомство с богатой флорой и фауной кубинских заповедников
Эта экскурсия выведет вас из состояния однообразного отдыха на великолепных белых пляжах Варадеро и откроет красоту девственной природы экологических заповедников провинций Матанзас и Сиенфуэгос.
Вы окунетесь в бирюзовые кристальные воды залива Карибского моря, насладитесь дайвингом и снорклингом, полюбуетесь уникальным подводным миром и покатаетесь на лодке по озерному царству фламинго.
Описание экскурсии
Биосферный заповедник Гуама
Вы прогуляетесь по заповеднику, который называют кубинской Венецией. Это живописное место находится на самом большом озере, вокруг которого раскинулась целая сеть каналов (больше 160). Вы сможете прокатиться на лодках по каналам, добраться до «Острова Сокровищ» и увидеть макет старинной индейской деревни.
Пещера рыб
В небольшой заводи-колодце в коралловых рифах,70 м глубиной, соединяющейся подводной пещерой с Карибским морем, пресная вода прямо на глазах смешивается с солёной. Через подводный туннель-пещеру в заводь заплывает огромное количество тропических видов рыб, что делает место совершенно уникальным для занятия снорклингом и дайвингом. Не забудьте хлеб для подкормки рыбок!
Экосистема Гуанарока – край фламинго
Озеро Гуанарока, находящееся недалеко от города Сиенфуэгос, – постоянная остановка мигрирующих птиц, в основном – розовых фламинго. Здесь вы познакомитесь с молодым ботаническим садом, местной фауной, заберетесь на смотровую вышку, прогуляетесь по озеру на небольших лодочках между групп розовых фламинго – строго на вёслах, чтобы не нарушать тишину и спокойствие. Такие впечатления останутся с вами на всю жизнь.
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
кабриолет – до 50€ в час
ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
Взять с собой: полотенца, головные уборы, крем для загара, средство от комаров, воду.
В стоимость включено: встреча/выезд в отеле/частном секторе (из Гаваны в 7.00, из Варадеро в 9.00); услуги гида.
В стоимость не включено: оплата входа в заповедники, питание, напитки. Стоимость прогулки на лодках от 10 до 15 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Варадеро
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии, читать дальше
культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю.
В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды.
Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.