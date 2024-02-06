Вы побываете на ферме, где выращивают этих опасных рептилий, узнаете о тонкостях их содержания и особенностях поведения. За небольшую плату даже сможете покормить крокодилов, а также вам будет предложена фотосессия с молодыми крокодильчиками на плечах, руках, голове и т. п. После этого вы отправитесь к лазурному берегу залива с неожиданным названием Кочинос, что в переводе с испанского означает «залив свиней». Здесь у вас будет время поплавать и понырять — место фантастическое!
Пещера рыб и Калета Буэна — царство обитателей Карибского моря
В программе также будет посещение небольшой заводи-колодца в коралловых рифах, 70 м глубиной, которая соединяется подводной пещерой с Карибским морем. Здесь, в 150 м от моря, пресная вода прямо на глазах смешивается с солёной. Через подводный туннель-пещеру сюда заплывает огромное количество тропических видов рыб, что делает место уникальным для занятия снорклингом и дайвингом (не забудьте хлеб для подкормки рыбок). А в завершении вы посетите ещё одно прекрасное место — Калета Буэна. В натуральном, прозрачном как слеза бассейне, прямо на берегу Карибского моря вы сможете вдоволь накупаться и покормить рыб, которые будут сновать между вами, выхватывая хлеб из рук.
Организационные детали
Встреча/выезд в отеле/частном секторе в 8.30 утра в Варадеро и в 7.00 в Гаване Взять с собой: полотенца, ласты, маски, крем для загара, головные уборы, средство от комаров, коралловые тапочки, воду, маски для снорклинга, одноразовые дождевики, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников, необходимое кол-во батареек, карт памяти и т. п. (на месте не купите!) В стоимость включено: встреча/выезд в отеле/частном секторе; услуги гида/переводчика/сопроводителя
Дополнительные расходы
Трансфер обсуждается заранее, при бронировании, цена договорная и оплачивается на месте: ретро автомобиль около 150-200€, современный автомобиль около 150-200€, микроавтобус от 280€ на 5-10 человек
Входные билеты в музеи/заповедники/пещеры/водопады/пляжи/шоу. Заповедник Гуама — 15 евро за человека; фотосессия с крокодилами — 10 евро за человека; Калета Буэна — 15 евро за человека (в стоимость включён стол-буфет с кубинской кухней с 12.00 до 15.30 и бар до 17.30 со всеми видами напитков
Ночное такси ⇄
Питание и напитки
Туалеты: на Кубе все туалеты платные, имейте при себе мелочь в кук/сuс, мелочь в € на Кубе не принимают и не меняют
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Варадеро
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии, читать дальшеуменьшить
культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю.
В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды.
Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Ася
Прекрасная поездка, замечательный гид и очень безопасный стиль вождения водителя. Прекрасные пейзажи, крокодилы, павлины, тростниковый сок, в купе с увлекательными рассказами особенностей местного быта. Комфортный транспорт и удобные остановки по первому читать дальшеуменьшить
требованию группы. А какие здесь люди. Готовы прийти на помощь. Благодаря им даже лопнувшее колесо не омрачило нашу поездку. Очень много изменилось на Кубе за 20 лет отсутствия, но радует, что люди остались прежними: добрыми, оптимистичными и улыбчивыми. Спасибо!
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Ольга
потрясающее путешествие по Кубе наш гид Орландо вне всяких похвал!
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Елена
Удивительная, полноценная, интересная экскурсия! Мы 25.08 запланировав заранее, ездили на Карибы! Мечта - посмотреть кубинских крокодилов! И она сбылась! А помогли в этом Nata - организатор и наш лучший гид читать дальшеуменьшить
на Кубе Оданис! Если коротко: полюбовались на крокодилов, сфоткались с ними, искупались в заливе свиней, пообедали в шикарном ресторане! Отведали мясо крокодила, лобстеров, белую рыбу, авокадо и тд! Затем посетили дом колибри! В одном отзыве не опишешь, те впечатления, которые мы получили от данной экскурсии! Очень рекомендую, так как Вы лучше поймете жизнь местного населения! Оданис очень грамотный гид, всю дорогу рассказывала об интересных исторических фактах, отвечала на все интересующие вопросы! Спасибо огромное за Карибы! Машина, на которой проводилась экскурсия, тоже была супер!
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М
Максим
Экскурсия в Гавану очень понравилась, кардинально изменилось мнение об этой стране, о кубинцах. Хорошая организация. За короткое время получилось посмотреть много знаковых мест Гаваны. Нас вкусно накормили, послушали испанские романсы читать дальшеуменьшить
в исполнении уличных артистов. Все прошло на ура. Наташе огромное спасибо за этот день. От отеля до Гаваны и обратно доехали на комфортабельном такси с кондиционером, очень удобно. Порекомендуем экскурсию друзьям.
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С
Станислав
Большое спасибо за прекрасно проведённое время. Экскурсия понравилась. Скучное время в дороге было приятно раскрашено нашим гидом Ольгой, настоящей русскоговорящей кубинкой и пролетело незаметно. Программа соответствует описанию. Ездили на ретро-автомобиле (в стоимость не входит и оплачивается отдельно).
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