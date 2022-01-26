Что вас ожидает

Кубинская Венеция

Первой остановкой нашего пути будет Гуама, биосферный заповедник, получивший название «кубинская Венеция». Это живописное место находится на самом большом озере Кубы, вокруг которого раскинулась сеть каналов (больше 160!). Пересекая озеро, вы попадаете в зону тур-комплекса, расположившегося на большом количестве островков, соединенных мостиками. На одном из них, острове Сокровищ, находится деревня-макет Таино. Прогулка на моторных лодках по системе каналов с прозрачной водой и чистейшим воздухом оставит в памяти незабываемые природные пейзажи и приятные ощущения.

Крокодиловая ферма и Плая Ларга

Вы побываете на ферме, где выращивают этих опасных рептилий, узнаете о тонкостях их содержания и особенностях поведения. За небольшую плату даже сможете покормить крокодилов, а также вам будет предложена фотосессия с молодыми крокодильчиками на плечах, руках, голове и т. п. После этого вы отправитесь к лазурному берегу залива с неожиданным названием Кочинос, что в переводе с испанского означает «залив свиней». Здесь у вас будет время поплавать и понырять — место фантастическое!

Пещера рыб и Калета Буэна — царство обитателей Карибского моря

В программе также будет посещение небольшой заводи-колодца в коралловых рифах, 70 м глубиной, которая соединяется подводной пещерой с Карибским морем. Здесь, в 150 м от моря, пресная вода прямо на глазах смешивается с солёной. Через подводный туннель-пещеру сюда заплывает огромное количество тропических видов рыб, что делает место уникальным для занятия снорклингом и дайвингом (не забудьте хлеб для подкормки рыбок). А в завершении вы посетите еще одно прекрасное место — Калета Буэна. В натуральном, прозрачном как слеза бассейне, прямо на берегу Карибского моря вы сможете вдоволь накупаться и покормить рыб, которые будут сновать между вами, выхватывая хлеб из рук.

Организационные детали

Встреча/выезд в отеле/частном секторе в 8.30 утра в Варадеро и в 7.00 в Гаване.

Взять с собой: полотенца, ласты, маски, крем для загара, головные уборы, средство от комаров, коралловые тапочки, воду, маски для снорклинга, одноразовые дождевики, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников, необходимое кол-во батареек, карт памяти и т. п. (на месте не купите!).

В стоимость включено: встреча/выезд в отеле/частном секторе; услуги гида/переводчика/сопроводителя.

Дополнительные расходы