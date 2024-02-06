Однодневное путешествие в центр острова познакомит вас с самыми интересными биосферными зонами провинции Матансас и лучшими лазурными пляжами залива Кочинос. Вы побываете на крокодиловой ферме, прогуляетесь на лодке по кубинской Венеции и осмотрите индейскую деревню-макет Таино. А также увидите и покормите огромных рыб, заплывающих в идеальную для снорклинга и дайвинга туннель-пещеру, и накупаетесь в дивной бухте на берегу Карибского моря.

Описание экскурсии

Крокодиловая ферма и Плая Ларга

Вы побываете на ферме, где выращивают этих опасных рептилий, узнаете о тонкостях их содержания и особенностях поведения. За небольшую плату даже сможете покормить крокодилов, а также вам будет предложена фотосессия с молодыми крокодильчиками на плечах, руках, голове и т. п. После этого вы отправитесь к лазурному берегу залива с неожиданным названием Кочинос, что в переводе с испанского означает «залив свиней». Здесь у вас будет время поплавать и понырять — место фантастическое!

Пещера рыб и Калета Буэна — царство обитателей Карибского моря

В программе также будет посещение небольшой заводи-колодца в коралловых рифах, 70 м глубиной, которая соединяется подводной пещерой с Карибским морем. Здесь, в 150 м от моря, пресная вода прямо на глазах смешивается с солёной. Через подводный туннель-пещеру сюда заплывает огромное количество тропических видов рыб, что делает место уникальным для занятия снорклингом и дайвингом (не забудьте хлеб для подкормки рыбок). А в завершении вы посетите ещё одно прекрасное место — Калета Буэна. В натуральном, прозрачном как слеза бассейне, прямо на берегу Карибского моря вы сможете вдоволь накупаться и покормить рыб, которые будут сновать между вами, выхватывая хлеб из рук.

Организационные детали

Встреча/выезд в отеле/частном секторе в 8.30 утра в Варадеро и в 7.00 в Гаване

Взять с собой: полотенца, ласты, маски, крем для загара, головные уборы, средство от комаров, коралловые тапочки, воду, маски для снорклинга, одноразовые дождевики, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников, необходимое кол-во батареек, карт памяти и т. п. (на месте не купите!)

В стоимость включено: встреча/выезд в отеле/частном секторе; услуги гида/переводчика/сопроводителя

Дополнительные расходы