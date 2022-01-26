Сокровища провинции Матансас

Лучшие биосферные заповедники и лазурные пляжи Карибского моря

5
2 отзыва
Индивидуальная
Однодневное путешествие в центр острова познакомит вас с самыми интересными биосферными зонами провинции Матансас и лучшими лазурными пляжами залива Кочинос.

Вы побываете на крокодиловой ферме, прогуляетесь на лодке по кубинской Венеции и осмотрите индейскую деревню-макет Таино.

А также увидите и покормите огромных рыб, заплывающих в идеальную для снорклинга и дайвинга туннель-пещеру, и накупаетесь в дивной бухте на берегу Карибского моря.
Сокровища провинции Матансас
Сокровища провинции Матансас
Сокровища провинции Матансас
Сокровища провинции Матансас
Сокровища провинции Матансас
Сокровища провинции Матансас
Сокровища провинции Матансас
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Что вас ожидает

Кубинская Венеция

Первой остановкой нашего пути будет Гуама, биосферный заповедник, получивший название «кубинская Венеция». Это живописное место находится на самом большом озере Кубы, вокруг которого раскинулась сеть каналов (больше 160!). Пересекая озеро, вы попадаете в зону тур-комплекса, расположившегося на большом количестве островков, соединенных мостиками. На одном из них, острове Сокровищ, находится деревня-макет Таино. Прогулка на моторных лодках по системе каналов с прозрачной водой и чистейшим воздухом оставит в памяти незабываемые природные пейзажи и приятные ощущения.

Крокодиловая ферма и Плая Ларга

Вы побываете на ферме, где выращивают этих опасных рептилий, узнаете о тонкостях их содержания и особенностях поведения. За небольшую плату даже сможете покормить крокодилов, а также вам будет предложена фотосессия с молодыми крокодильчиками на плечах, руках, голове и т. п. После этого вы отправитесь к лазурному берегу залива с неожиданным названием Кочинос, что в переводе с испанского означает «залив свиней». Здесь у вас будет время поплавать и понырять — место фантастическое!

Пещера рыб и Калета Буэна — царство обитателей Карибского моря

В программе также будет посещение небольшой заводи-колодца в коралловых рифах, 70 м глубиной, которая соединяется подводной пещерой с Карибским морем. Здесь, в 150 м от моря, пресная вода прямо на глазах смешивается с солёной. Через подводный туннель-пещеру сюда заплывает огромное количество тропических видов рыб, что делает место уникальным для занятия снорклингом и дайвингом (не забудьте хлеб для подкормки рыбок). А в завершении вы посетите еще одно прекрасное место — Калета Буэна. В натуральном, прозрачном как слеза бассейне, прямо на берегу Карибского моря вы сможете вдоволь накупаться и покормить рыб, которые будут сновать между вами, выхватывая хлеб из рук.

Организационные детали

Встреча/выезд в отеле/частном секторе в 8.30 утра в Варадеро и в 7.00 в Гаване.
Взять с собой: полотенца, ласты, маски, крем для загара, головные уборы, средство от комаров, коралловые тапочки, воду, маски для снорклинга, одноразовые дождевики, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников, необходимое кол-во батареек, карт памяти и т. п. (на месте не купите!).
В стоимость включено: встреча/выезд в отеле/частном секторе; услуги гида/переводчика/сопроводителя.

Дополнительные расходы

  • Трансфер обсуждается заранее, при бронировании, цена договорная и оплачивается на месте: ретро автомобиль около 150-200€, современный автомобиль около 150-200€, микроавтобус от 280€ на 5-10 человек
  • Входные билеты в музеи/заповедники/пещеры/водопады/пляжи/шоу. Заповедник Гуама — 15 евро за человека; фотосессия с крокодилами — 10 евро за человека; Калета Буэна — 15 евро за человека (в стоимость включен стол-буфет с кубинской кухней с 12.00 до 15.30 и бар до 17.30 со всеми видами напитков.
  • Ночное такси ⇄.
  • Питание и напитки.
  • Туалеты: на Кубе все туалеты платные, имейте при себе мелочь в кук/сuс, мелочь в € на Кубе не принимают и не меняют.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
26 янв 2022
Большое спасибо за прекрасно проведённое время. Экскурсия понравилась. Скучное время в дороге было приятно раскрашено нашим гидом Ольгой, настоящей русскоговорящей кубинкой и пролетело незаметно. Программа соответствует описанию. Ездили на ретро-автомобиле (в стоимость не входит и оплачивается отдельно).
М
30 дек 2021
Экскурсия в Гавану очень понравилась, кардинально изменилось мнение об этой стране, о кубинцах. Хорошая организация. За короткое время получилось посмотреть много знаковых мест Гаваны. Нас вкусно накормили, послушали испанские романсы в исполнении уличных артистов. Все прошло на ура. Наташе огромное спасибо за этот день. От отеля до Гаваны и обратно доехали на комфортабельном такси с кондиционером, очень удобно. Порекомендуем экскурсию друзьям.

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