Первый день в Луангпхабанге: обзорная поездка на электромобиле + аудиогид

Познакомиться с историей и атмосферой города без гида - на тихом и экологичном авто
Приглашаем вас исследовать 11 ключевых объектов ЮНЕСКО в Луангпхабанге. Вы увидите храм Ват Сиенгтхонг, традиционные дома и познакомитесь с колониальным наследием Лаоса.

Садитесь поудобнее и приготовьтесь к неспешной и увлекательной поездке — это приятный и неутомительный способ познакомиться с городом.
Описание аудиогида

Что вас ожидает

Вы услышите об истории храма Ват Сиенгтхонг, его духовном значении и связи с королевской семьёй.
Увидите традиционные дома и колониальные здания, которые отражают многослойное прошлое города.
Узнаете о роли буддизма, значении храмов и причинах включения Луангпхабанга в список ЮНЕСКО.
Аудиогид подробно расскажет о 11 исторических зданиях, а также о роли Меконга в торговле, культуре и повседневной жизни местных жителей.

Организационные детали

  • Поездка по городу проходит на электромобиле с водителем.
  • Ограничение по возрасту 1+.
  • Чаевые — на ваше усмотрение.
  • Путешественникам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения будет отказано в поездке.

ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Участник$17
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Сахалин
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Луангпрабанге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша туристическая компания создана, чтобы дарить вам культурные и природные открытия Лаоса. Мы предлагаем тщательно отобранные экскурсии, культурные мероприятия, шоу и городские абонементы, чтобы путешественники познакомились с Лаосом легко, удобно
и осознанно. От экологичных городских туров на электромобилях до живых культурных представлений и поездок к природным достопримечательностям — 856.today объединяет надёжных местных партнёров и простые решения для бронирования как онлайн, так и на месте. Мы делаем акцент на качестве, прозрачной организации и устойчивом туризме, помогая гостям глубже понять лаосскую культуру и одновременно поддерживать местные сообщества.

$17 за человека