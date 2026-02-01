Найдено 3 экскурсии в категории « На машине » в Луангпрабанге на русском языке, цены от $39. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.

На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Луангпрабанг от рассвета до заката: взгляд изнутри Погрузиться в атмосферу древней столицы Лаоса и уловить тонкое переплетение духовного с мирским Начало: У вашего отеля $670 за всё до 4 чел. На машине На электромобиле 1 час Аудиогид Первый день в Луангпхабанге: обзорная поездка на электромобиле + аудиогид Познакомиться с историей и атмосферой города без гида - на тихом и экологичном авто Начало: На улице Сахалин Расписание: ежедневно в 15:00 $39 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Луангпрабанг: путешествие в сердце древнего Лаоса Насыщенное знакомство с духом и историей региона $490 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Луангпрабанга

