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Полезная информация о Паксе

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Местное время в Паксе
02:4240
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇦 Лаос
Название городаПаксе
По-английскиPakse
Столица регионаПаксе является столицей региона
Население города88 332 чел.
АэропортПаксе PKZ
Часовой поясAsia/Vientiane
Средняя высота105 м. от уровня моря

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Паксе

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