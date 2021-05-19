Полезная информация о Паксе
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Местное время в Паксе
02:4240
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇦 Лаос
|Название города
|Паксе
|По-английски
|Pakse
|Столица региона
|Паксе является столицей региона
|Население города
|88 332 чел.
|Аэропорт
|Паксе PKZ
|Часовой пояс
|Asia/Vientiane
|Средняя высота
|105 м. от уровня моря
Где находится Паксе на карте
Паксе
Когда лучше лететь в Паксе