Всё о Лаосе

Полезная информация о Лаосе

Что нужно знать о Лаосе: расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 1 экскурсия
Флаг Лаоса
Флаг Лаоса
НазваниеЛаос
Эмодзи флаг🇱🇦
Полное названиеЛаосская Народно-Демократическая Республика
По-английскиLaos
СтолицаВьентьян
ГородаСписок городов
ВалютаЛаосский кип
Площадь236 800 км²
Население6 492 400 чел.
Телефонный код+856
Код ISOLA
Основной домен.LA
Соседние страны🇻🇳 Вьетнам🇰🇭 Камбоджа🇨🇳 Китай🇲🇲 Мьянма🇹🇭 Таиланд

Где находится Лаос на карте

Лаос фото страны
Лаос

Популярные экскурсии в Лаосе

Вьентьян — врата в Лаос
Вьентьян — врата в Лаос
5
2 отзыва
$
125
за чел.
Посмотреть на город глазами коренных жителей и проникнуться лаосской культурой на обзорной прогулке
Вьентьян

Когда лучше лететь в Лаос

Расписание авиа-рейсов