Полезная информация о Лаосе
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Флаг Лаоса
|Название
|Лаос
|Эмодзи флаг
|🇱🇦
|Полное название
|Лаосская Народно-Демократическая Республика
|По-английски
|Laos
|Столица
|Вьентьян
|Города
|Список городов
|Валюта
|Лаосский кип
|Площадь
|236 800 км²
|Население
|6 492 400 чел.
|Телефонный код
|+856
|Код ISO
|LA
|Основной домен
|.LA
|Соседние страны
|🇻🇳 Вьетнам🇰🇭 Камбоджа🇨🇳 Китай🇲🇲 Мьянма🇹🇭 Таиланд
Где находится Лаос на карте
Лаос
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2 отзыва
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