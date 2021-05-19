Полезная информация о Саваннакхете
Что нужно знать о Саваннакхете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Саваннакхете
02:4246
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇦 Лаос
|Название города
|Саваннакхет
|По-английски
|Savannakhet
|Столица региона
|Саваннакхет является столицей региона
|Население города
|66 553 чел.
|Аэропорт
|Саваннакхет ZVK (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Vientiane
|Средняя высота
|141 м. от уровня моря