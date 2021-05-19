Всё о Саваннакхете

Полезная информация о Саваннакхете

Что нужно знать о Саваннакхете: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Саваннакхете
02:4246
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇦 Лаос
Название городаСаваннакхет
По-английскиSavannakhet
Столица регионаСаваннакхет является столицей региона
Население города66 553 чел.
АэропортСаваннакхет ZVK (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Vientiane
Средняя высота141 м. от уровня моря

Где находится Саваннакхет на карте