Полезная информация о Даугавпилс
Что нужно знать о Даугавпилс: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Даугавпилс
21:1440
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇱🇻 Латвия
|Название города
|Даугавпилс
|По-английски
|Daugavpils
|Столица региона
|Даугавпилс является столицей региона
|Население города
|111 564 чел.
|Аэропорт
|Даугавпилс DGP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Riga
|Средняя высота
|103 м. от уровня моря