Всё о Даугавпилс

Полезная информация о Даугавпилс

Что нужно знать о Даугавпилс: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Даугавпилс
21:1440
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇱🇻 Латвия
Название городаДаугавпилс
По-английскиDaugavpils
Столица регионаДаугавпилс является столицей региона
Население города111 564 чел.
АэропортДаугавпилс DGP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Riga
Средняя высота103 м. от уровня моря

Где находится Даугавпилс на карте