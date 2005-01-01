Оскар С. проводит ещё 5 экскурсий

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Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.

Оскар С.
Оскар С. – Гид из Риги
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
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Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
В 1944 году за 10 дней во время боёв во Второй мировой войне город 🏙️ Елгава был полностью разрушен. Её восстанавливали после войны в новом советским стиле. Этот процесс был небыстрим и город в руинах находился ещё много лет.
На вьезде в Елгаву с моста через Лиелупе перед глазами возникает гордый Елгавский дворец. Когда-то в этом дворце хозяйничал курляндский герцог, и это второе построение великого Растрелли в Латвии, которий создавался почти одновременна с Рундальским дворцом. Первый деревянный замок 🏰 в Елгаве был построен крестоносцами ещё в 1265 году.
Строительство Рижского Св. Троице-Сергиева женского монастыря было начато в 1897 году. Шесть монахинькоторие приехали из Риги, построили небольшую хижину в лесу 🌲 и стали там жить.
Музей Рождественских Сражений находится в Елгавском районе в сторону Балтийского моря 🌊. В музее сохранены уникальные полевые укрепления, элементы, связаны с легкндарной битвой Первой мировой войны. Тирельпурвс и Ложметейкалнс (пулеметная горка) — это легендарная место Рождественской битвы 1916 года.
Если хотите стать свидетелемтого того, как создаётся кино 🎥 на природе, а также почувствовать себя героями прошлых столетий, свмое подходящее место — киногородок Cinevilla, разположенный в живописном крае Курземе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт, затраты на горючее. Если в группе 1 — 4 чел., гид и водитель в одном лице. Если более, арендуется микроавтобус с водителем.
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Riga
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.
Елгава — восстввшая из пепла жемчужина Земгальского края Латвии.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Оскар С.
Оскар С.
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