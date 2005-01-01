В 1944 году за 10 дней во время боёв во Второй мировой войне город 🏙️ Елгава был полностью разрушен. Её восстанавливали после войны в новом советским стиле. Этот процесс был небыстрим и город в руинах находился ещё много лет.

На вьезде в Елгаву с моста через Лиелупе перед глазами возникает гордый Елгавский дворец. Когда-то в этом дворце хозяйничал курляндский герцог, и это второе построение великого Растрелли в Латвии, которий создавался почти одновременна с Рундальским дворцом. Первый деревянный замок 🏰 в Елгаве был построен крестоносцами ещё в 1265 году.

Строительство Рижского Св. Троице-Сергиева женского монастыря было начато в 1897 году. Шесть монахинькоторие приехали из Риги, построили небольшую хижину в лесу 🌲 и стали там жить.

Музей Рождественских Сражений находится в Елгавском районе в сторону Балтийского моря 🌊. В музее сохранены уникальные полевые укрепления, элементы, связаны с легкндарной битвой Первой мировой войны. Тирельпурвс и Ложметейкалнс (пулеметная горка) — это легендарная место Рождественской битвы 1916 года.

Если хотите стать свидетелемтого того, как создаётся кино 🎥 на природе, а также почувствовать себя героями прошлых столетий, свмое подходящее место — киногородок Cinevilla, разположенный в живописном крае Курземе.