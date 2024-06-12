Уважаемые гости Риги! Приглашаем вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии - Сигулде.Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот

уютный маленький городок, ставший одним из любимых мест отдыха рижан и гостей столицы. Вашему вниманию старый (замок меченосцев начала 13 века) и новый (замок Кропоткиных) сигулдские замки, замок епископа в Турайде; пещера Гутманя, с которой связано несколько интересных легенд, и великолепная природа, благодаря которой эти места когда-то были названы «Видземской Швейцарией». Кроме того, вы увидите деревянную церковь 18 века и могилу красивой девушки Майи-Турайдской Розы, к которой и по сей день молодожены приносят цветы… В указанную стоимость включены услуги гида и транспорт на 4 человек. Если вас больше, возможно проведение экскурсии на автобусе или минивэне. Стоимость услуг гида в этом случае составит €140, транспортные расходы - по запросу. Отдельно оплачиваются билеты в музеи (около €10/чел.)

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Программа

Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот уютный маленький городок, ставший одним из любимых мест отдыха рижан и гостей столицы.

Вашему вниманию старый (замок меченосцев начала 13 века) и новый (замок Кропоткиных) сигулдские замки, замок епископа в Турайде; пещера Гутманя, с которой связано несколько интересных легенд, и великолепная природа, благодаря которой эти места когда-то были названы «Видземской Швейцарией».

Кроме того, вы увидите деревянную церковь 18 века и могилу красивой девушки Майи-Турайдской Розы, к которой и по сей день молодожены приносят цветы…

Организационные детали