Уважаемые гости Риги! Приглашаем вас провести несколько часов в одном из самых красивых городков Латвии - Сигулде.
Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот
Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Живописные виды Видземской Швейцарии
- 🕍 Исторические замки Сигулды и Турайды
- 📜 Легенды и мифы пещеры Гутманя
- 🌸 Могила Майи-Турайдской Розы
- 🚗 Удобный транспорт и услуги гида
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30
Что можно увидеть
- Старый замок меченосцев
- Новый замок Кропоткиных
- Замок епископа в Турайде
- Пещера Гутманя
- Деревянная церковь 18 века
- Могила Майи-Турайдской Розы
Описание экскурсии
Программа
Всего в 50 км от Риги, на берегу своенравной извилистой реки Гауя, стоит этот уютный маленький городок, ставший одним из любимых мест отдыха рижан и гостей столицы.
Вашему вниманию старый (замок меченосцев начала 13 века) и новый (замок Кропоткиных) сигулдские замки, замок епископа в Турайде; пещера Гутманя, с которой связано несколько интересных легенд, и великолепная природа, благодаря которой эти места когда-то были названы «Видземской Швейцарией».
Кроме того, вы увидите деревянную церковь 18 века и могилу красивой девушки Майи-Турайдской Розы, к которой и по сей день молодожены приносят цветы…
Организационные детали
- В указанную стоимость включены услуги гида и транспорт на 4 человек
- Если вас больше, возможно проведение экскурсии на автобусе или минивэне. Стоимость услуг гида в этом случае составит €140, транспортные расходы — по запросу
- Отдельно оплачиваются билеты в музеи (около €10/чел.)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваш гид в Риге
Провела экскурсии для 1626 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 38 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Евгения
12 июня 2024
Получила огромное удовольствие. Инга отличный гид, знающий и умеющий подать материал. И к тому же очень приятный и интересный человек.
И
Ирина
22 дек 2023
Мы приехали в Ригу в декабре, осмотрев достопримечательности старого города решили посмотреть что-нибудь эдакое и остановились на Видземской Швейцарии. Выбирали долго гида, остановились на Инге и НЕ ОШИБЛИСЬ! Эта прекрасная
С
Сергей
10 сен 2022
Узнали очень много о истории! Спасибо Инге!
Ольга
5 июля 2022
Очень понравилась экскурсия. Природа, замки, холмы и рыцари. Гид Инга -очень приятный и тёплый человек, много знает и интересно рассказывает. Получили много полезных советов о том, где и что можно посмотреть в Риге в дополнение к экскурсии. Организация отличная, все прошло очень хорошо. Советуем эту экскурсию.
А
Асель
24 авг 2021
Я очень довольна своей поездкой! Инга провела экскурсию на 10 из 10! Инга хорошо организовала поездки, забирала на своей машине вовремя, интересно рассказывала об истории Латвии, так как живет больше
О
Ольга
21 янв 2020
Экскурсия была Великолепна. Мы окунулись с Ингой в другую эпоху. Увидели очень красивые места. Услышали много легенд, историй…. Инга удивительный и внимательный человек, рассказчик. Спасибо ей большое за Прекрасно проведенное время, за новую, интересную и полезную информацию!!!
И
Ирина
2 июля 2019
Как экскурсовод Инга отличный выбор, очень приятная и знающая своё дело. Но порекомендовала я бы именно этот маршрут, скорее нет, особо смотреть нечего. Просто как время препровождение, если вы на долго приехали возможно, но не более того.
Н
Наталия
10 июня 2019
Прекрасная экскурсия и Инга, как экскурсовод. Совсем другая Латвия, в сравнении с Ригой, стоит увидеть и насладиться историей, легендами и видами!
Федор
21 апр 2019
Нам с женой очень понравилась экскурсия и наш гид Инга! Инга не только прекрасный рассказчик, но и удивительный человек, с момента заказа нами экскурсии вышла на связь и консультировала по абсолютно любому вопросу. Маршрут экскурсии очень интересный, всем туристам очень рекомендуем!
А
Анна
13 апр 2019
Нам очень понравилось. Спасибо большое😊
Е
Евгения
3 мар 2019
Замечательная экскурсия. Инга очень приятный, тактичный и интересный гид. Очень рада, что выбрали эту экскурсию с Ингой. Всем очень понравилось.
В
Виталий
21 окт 2018
Спасибо большое Инге! Экскурсия была супер!
A
Alena
17 окт 2018
Спасибо большое Инге, мы остались очень довольны и экскурсией и Инга как человек очень приятный и позитивный! все было увлекающе, прекрасные места, изумительно красивая природа и замки оставили неизгладимое впечатление! Инга учитывала все наши пожелания и с большим удовольствием рекомендовали бы ее как лучшего гида, спасибо еще раз!
Сергей
24 сен 2018
Огромное спасибо Инге за отличную экскурсию! Инга прекрасный экскурсовод! Рекомендую всем)
D
Diana
8 авг 2018
Экскурсия очень понравилась! Приятна была как созданная Ингой теплая, благожелательная атмосфера, так и любовь к родной стране, ее истории и людям. Это был первый день нашего пребывания в Риге, и благодаря рассказанному Ингой нам было интереснее и понятнее все то, что мы посещали и видели в последующие дни.
От души рекомендую!
От души рекомендую!
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